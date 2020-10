Medeplichtige overval Sjaakie’s Café: ‘Ik heb enorm veel spijt’

‘Als verslaafde doe je alles om aan geld te komen’

Berry Hak (37) probeert een nieuw leven op te bouwen. Anderhalf jaar geleden was hij betrokken bij een gewapende overval op Sjaakie’s Café in Volendam. Hij zat er zeven maanden voor vast, in een Lelystadse gevangenis. Naar eigen zeggen werd hij tot zijn misdaad gedwongen en daartoe met de dood bedreigd. Later verdacht men Berry van nog twee andere overvallen. Onterecht volgens hem en justitie steunt hem daarin. Verkeerde vrienden en een drugsverslaving brachten Berry langzaam aan lager wal. Hij heeft geboet voor zijn misdaden en begint weer met een schone lei. Zijn oude leven wil hij achter zich laten. Al is er nog steeds spijt. In de Nivo geeft hij openheid van zaken over zijn verleden en toekomst.

Door Laurens Tol

,,Naar omstandigheden gaat het weer goed”, begint Berry. ,,Ik woon nu nog elders in Nederland, waar mensen ‘begeleid wonen’. Daar kan ik doen wat ik wil, maar je hebt er wel een programma voor dagbesteding. In het weekend ben ik vogelvrij. Ik zit er, omdat ik na mijn vrijkomen nog geen woning kon vinden. Het is nu wachten op een huisje. Ik ben daarvoor ingeschreven bij woningbouwvereniging ‘De Vooruitgang’ en ‘De Wooncompagnie’. Het liefste zou ik in Volendam wonen, bij mijn moeder in de buurt. Nu zit ik nog in een traject van de reclassering. Een keer in de twee weken heb ik een gesprek met de leiding. We praten dan over hoe het met mij gaat en alles. Maar in principe woon ik alweer op mezelf.”