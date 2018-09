Emporio verhuist naar Purmerend en breidt assortiment uit

De kogel is door de kerk; Emporio lifestyle verhuist per 1 oktober van de Stationsstraat in Volendam naar het pand van Rijvo in Purmerend. Zaterdag 29 september is de laatste dag in Volendam, met veel aanbiedingen en kortingen.

Het was een moeilijke beslissing, want eigenaresse Mariska Butter wilde haar trouwe klanten niet ‘in de steek laten’, maar vanwege de parkeerproblematiek nabij het Europaplein en het gebrek aan ruimte in het huidige pand is gekozen voor deze oplossing. Mariska Butter en Ed Roest openden hun winkel aan de Stationsstraat in 2014 en timmeren sindsdien behoorlijk aan de weg. De creatieve geest van Mariska en de gouden handen van Ed zorgden in Volendam voor een vernieuwing in interieurstyling. De stijl van Emporio is niet onder één noemer onder te brengen; het is een mix van diverse, internationale stijlen. Naast de start met zijden bloemstukken werd het assortiment uitgebreid met handgemaakte schilderijen, kerstartikelen en culinaire producten van Italiaanse en Franse makelij.

Medio 2017 werd Rijvo mede-eigenaar van Emporio, om zo een nog bredere inkoop te kunnen realiseren. Tevens zag directeur Gerard Groot in Emporio een perfecte toevoeging binnen de toekomstvisie van Rijvo: Het grootste woon-inspiratiecentrum van de regio met alles onder één dak, van ontwerp tot styling. De winkel in Volendam werd grondig gerenoveerd en aan het assortiment werd luxe wandbekleding toegevoegd. In het najaar van 2017 werd een pop-up store geopend in Purmerend, met succes. Het pand in Volendam bleek te klein om de mogelijkheden te kunnen benutten. Daarom is besloten de shop, eerder dan gepland, te verhuizen naar Purmerend. “Binnen acht minuten rijd je van Volendam naar Rijvo, waar voldoende parkeergelegenheid is en de koffie altijd klaar staat!” aldus Mariska Butter.

Het pand van Rijvo in Purmerend ondergaat momenteel een grote metamorfose; de traditionele badkamer- en keukenopstellingen worden in fases vervangen voor ruim opgezette stands. Begin september is bovenbuurman Keukendesign Purmerend door Rijvo overgenomen, en binnenkort worden er nieuwe merken aan de collectie toegevoegd.

Voor Emporio wordt de komende weken een twee keer zo grote shop ingericht, met een en-suite atelier dat voldoende ruimte biedt voor het gehele team van Emporio. Het team is anno 2018 uitgebreid met Klaartje de Boer-Kruse, voormalig eigenaresse van Rose & More, die als bloemist haar passie voor bloemen en planten weer heeft opgepakt. Samen met Karin Molenaar neemt zij de verkoop in de shop voor haar rekening. Mariska blijft de klanten op locatie adviseren bij de styling van hun woning, bezoekt kanten op locatie, koopt de artikelen in en functioneert als creatief brein van de shop.

Mariska: “Op deze manier kan ik blijven doen waar ik goed in ben, en worden de ‘randzaken’ door het team uitgevoerd”. Ed Roest heeft zijn eigen werkplaats in het pand van Rijvo en kan ongestoord zijn creativiteit laten stromen, wat zorgt voor verrassende stukken. Ed maakt op aanvraag schilderijen met een persoonlijke touch en maakt van oude materialen bijzondere stukken.

De verhuizing en inrichting zal ongeveer 2 weken in beslag nemen. Het team staat vanaf dinsdag 16 oktober weer klaar met een vernieuwd assortiment, dat wordt uitgebreid met prachtige artikelen zoals kaarsen, luxe kerstbomen met geïntegreerde sfeervolle LED-verlichting, en (hang)lampen.

Emporio wil jullie graag kennis laat maken met het nieuwe, uitgebreide assortiment.

Van donderdag 25 t/m zondag 28 oktober verandert Rijvo in Winter Wonderland; onder het genot van een hapje en een drankje kunt u de prachtig opgetuigde kerstbomen, kerststukken en nieuwe artikelen bekijken en volop ideeën opdoen voor de feestdagen. Houd onze Facebookpagina en Instagram-account in de gaten voor meer details! Er is volop parkeergelegenheid voor iedereen en aankopen kunnen thuis worden bezorgd. See you @emporio!

Rijvo

Volume 6 te Purmerend

Tel: 0299 408 050