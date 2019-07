‘Om het te behouden is het nodig om voortdurend aan de frontlinie te staan’

Kees Tuijp zet zich in voor ontheemde kinderen in Gambiaans weeshuis

Kees Tuijp (29) vertrekt in oktober naar het Afrikaanse land Gambia. Onder meer om daar een weeshuis te hulp te schieten. De Volendamse basisschool-docent bezocht in het verleden al enkele andere landen op hetzelfde continent. In Uganda en Ethiopië is hij te gast geweest bij scholen om daar het onderwijs te helpen verbeteren. Dit jaar gaat hij naar Gambia met als hoofddoel om leraren te begeleiden.

Door Laurens Tol

Daarnaast wil hij geld meebrengen voor een weeshuis. In dit verblijf wonen zo’n twintig ontheemde kinderen. Tot achttienjarige leeftijd worden ze in het weeshuis opgevoed.

,,De kinderen worden er opgeleid en vanaf bepaalde leeftijd komen ze ook in contact met allerlei vakgebieden. Zo mogen ze bijvoorbeeld in de keuken kijken bij lokale bakkerijen. En als er een elektricien langskomt om iets te repareren in het weeshuis, wordt de kinderen meteen een basis bijgebracht over zijn vak. Hetzelfde geldt voor andere onderhoudswerkzaamheden op het terrein, zoals het bijhouden van de tuin. De kinderen zijn voortdurend aan het leren”, vertelt Kees.

In december 2018 was Kees al eerder te gast bij het weeshuis. ,,Hier ben ik terechtgekomen via een particuliere stichting die dit soort initiatieven sponsort. Het is een organisatie die de nalatenschap van een overleden persoon beheert en deze financiële middelen ten goede wil laten komen aan bijvoorbeeld onderwijsprojecten in Afrika. De stichting wil graag anoniem blijven. Als ik op reis ben, wil ik graag ook wat nuttigs doen. Vandaar dat ik ze heb gevraagd of ik kon helpen.”

‘Een voordeel is dat

ik het geld zelf kan

overhandigen aan de mensen

die het werk doen,

zonder tussenkomst

van allerlei

managementlagen’

Tijdens zijn verblijf in Gambia van afgelopen jaar kwam Kees in contact met de Nederlandse initiatiefnemer van het weeshuis. ,,Deze Nederlandse vrouw is samen met haar Luxemburgse man de drijvende kracht achter het tehuis. Ooit ging ze naar Gambia op vakantie en zag toen hoe de mensen daar leven. Na een aantal vervelende gebeurtenissen in haar leven, besloot ze om iets goeds te gaan doen voor deze bevolking. Met veel moeite heeft ze toen dit weeshuis opgezet.”

Door publiciteit op te zoeken en presentaties te geven in Europa, heeft zij langzaam fondsen geworven om haar initiatief te helpen slagen. ,,Ze is in meerdere tijdschriften verschenen en besteedt er veel aandacht aan om het weeshuis draaiende te houden. Dat is iets waar je voortdurend mee bezig moet zijn, want vaste donateurs houden er ook weleens mee op. Een weeshuis heeft veel vaste kosten. Bijvoorbeeld eten, drinken en onderwijs zijn niet gratis.”

De kinderen zijn vanwege uiteenlopende redenen in het weeshuis terechtgekomen. ,,Hun ouders kunnen bijvoorbeeld overleden zijn, of de kinderen achtergelaten hebben. In het laatste geval kunnen ze vaak zelf niet opdraaien voor de opvoeding. Financiële moeilijkheden kunnen daarvan de oorzaak zijn. In het weeshuis worden ze opgevangen en slapen daar op kamers met meerdere stapelbedden. Ik ben er zelf ontvangen door deze kinderen en ze leken gelukkig te zijn.”

Kees zou in oktober graag een financiële bijdrage willen meenemen om te helpen het weeshuis in stand te houden. ,,Het is niet vanzelfsprekend dat het blijft bestaan. Om dit soort tehuizen in stand te houden, is het nodig om voortdurend aan de frontlinie te staan. Zoals gezegd, zijn er veel vaste kosten voor de instelling. Ik wil mezelf er graag voor inzetten om geld in te zamelen voor het weeshuis. Zelf ga ik naar Gambia toe en lever een bijdrage, maar helaas is dat niet voldoende.”

Daarom wil Kees een beroep doen op de bevolking van Edam-Volendam. ,,Samen staan we sterk. Als veel mensen een klein bedrag zouden kunnen schenken, dan is dat bij elkaar heel veel geld. Ik ben al op deze plek geweest en weet dat het goed terechtkomt. Een voordeel is ook dat ik het geld zelf kan overhandigen aan de mensen die het werk doen, zonder tussenkomst van allerlei managementlagen. Het zou een steun in de rug betekenen voor de organisatie van het weeshuis.”

Er is nog een reden waarom Kees de leiding van het huis voor ontheemden zou willen ondersteunen. ,,De Nederlandse vrouw die het weeshuis heeft opgericht, lijdt aan de ziekte kanker. Onlangs is bekend worden dat ze niet meer beter zal worden. De vrouw twijfelt eraan of haar levenswerk wel zal blijven voortbestaan als zij er niet meer is. Met mijn actie wil ik laten zien dat ook andere mensen het weeshuis een warm hart toedragen.”

Mensen die Kees willen steunen in zijn initiatief kunnen dat op verschillende manieren doen. ,,Men kan geld overmaken op mijn rekening. Mijn bankgegevens zijn: CJJ Tuijp NL11 INGB 0653 7308 37. Daarnaast kunnen mensen ook contant geld langs brengen bij mijn ouderlijk huis op het adres: Jo Spierstraat 7.”

Daarnaast is Kees bereid om schenkingen op te komen ophalen bij mensen thuis. ,,Ik ben te bereiken via het e-mailadres: keestuijp89@hotmail.com. Alles met het doel om het weeshuis in stand te houden, zodat ze kinderen in moeilijkheden kunnen blijven helpen”, besluit Kees.