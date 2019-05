‘Het geheel swingde de pan uit, op een manier zoals niet vaak te horen is in ons land’

Mell krijgt handen op elkaar tijdens albumpresentatie

Afgelopen vrijdagavond hebben Mell en haar band hun debuutalbum ‘Mell & Vintage Future’ gepresenteerd in een volgepakt Bitterzoet. In de Amsterdamse zaal speelden ze alle twaalf nieuwe titels van de plaat, aangevuld met enkele zelf bewerkte versies van bestaand materiaal. De vaste driemansformatie werd tevens versterkt door twee zangeressen, die ook meewerken aan de komende tour.

Door Laurens Tol

Mell weet zich sinds enkele jaren omringd door twee zeer ervaren muzikanten: drummer Ton Dijkman en toetsenist Nico Brandsen. Zij hebben in hun muzikale loopbaan in dienst gespeeld van vele artiesten en al vaker eigen werk gemaakt.

Dijkman en Brandsen vormden tijdens de presentatie een rotsvaste basis voor Mell om over te zingen. Het gaat bij Mell & Vintage Future voor een belangrijk deel om de ritmiek. Mell draagt op natuurlijke wijze bij aan de ‘groove’ van haar begeleiders. Het geheel swingde de pan uit, op een manier zoals niet vaak te horen is in ons land. Alle bandleden lijken helemaal in hun element te zijn in deze muziek.

Ton Dijkman liet in Bitterzoet zien waarom hij nog altijd een van de meest gevraagde drummers van Nederland is. Naast Vintage Future, speelt hij live onder anderen met Marco Borsato en de 3JS. In de studio drumt hij ook veelvuldig voor andere bekende artiesten. Tijdens de presentatie speelde hij vaak eenvoudige ritmes, die bij hem heerlijk lopen en uiteraard vol overtuiging klinken. Alles in dienst van de groove.

Nico Brandsen toonde zich wederom een meester in het gebruik van sounds. Ook zíjn ritmiek is heel sterk. Naast het inspelen van toetsenpartijen en het bedenken van nummers, mixte Brandsen een groot deel van het album. De baspartijen speelde hij zowel met voetpedalen, als met zijn linkerhand. Er liepen ook aanvullende partijen mee met een ‘backing track’. Brandsen en Dijkman pakten allebei ook goed uit tijdens de soloruimte die ze kregen.

Na vele jaren van toeren en studiowerk, wilden Dijkman en Brandsen graag weer de muziekstijl spelen waar het voor hen allemaal mee begon. Het werk van bijvoorbeeld Sly & The Family Stone, The Osmonds, The Neville Brothers, Little Feat en The Band zit ze in het bloed. Ze begonnen samen te jammen en ideeën ontstonden voor eigen werk. Het materiaal moest een ‘vintage’ basis krijgen, met daarbij een moderne manier van produceren. Er was alleen nog een goede zangeres nodig.

Dijkman kwam Mell op het oog, die hij zag als de ideale vocalist voor het project. Toen haar deelname aan het programma The Voice Of Holland eindigde, vroeg de drummer haar mee te doen. Dat het klikte, werd al bewezen tijdens de eerste repetitie. Een deel van de eerste single ‘Call My Name’ werd zelfs al opgenomen. Radiodj’s reageerden er enthousiast op en draaiden het nummer veelvuldig.

Vanaf dat moment werd er in een periode van ongeveer drie jaar gewerkt aan het debuutalbum. ,,Het was een proces van ideeën bedenken, liedjes opnemen, live spelen en vervolgens weer bijschaven. Aan sommige liedjes is jarenlang gewerkt totdat ze, zoals ik het noem ‘thuis waren’. Dit was met name het geval bij ‘I Like It’, dat we tijdens de eerste ontmoeting al bedachten. Nu werkt dit nummer pas echt goed, na heel lang sleutelen”, vertelt Mell.

Het is volgens Mell goed geweest dat ze voldoende tijd hebben genomen voor het maken van het album. ,,Soms moet je een liedje ook weleens de tijd gunnen om het te laten ontwikkelen. We hebben niet alles zo snel mogelijk de plaat ‘opgeknald’, maar hebben geduld gehad om de liedjes helemaal naar onze zin te maken. De kwaliteit stond voorop. Het lijkt erop alsof tegenwoordig alles snel moet. Wij hebben ervoor gekozen om alles zo goed als mogelijk vast te leggen.”

Toen Mell begon met optreden in Volendam, werd al snel duidelijk dat ze over veel muzikale aanleg beschikt. Om daar iets mee te gaan doen, is weer een volgende stap. Een boodschap in de cd-hoes maakt duidelijk hoeveel ze geleerd heeft van haar bandleden: ‘I grew up with music. When I met my boys I discovered magic’. I’d like to thank Ton & Nico who gave me so much time. Time to learn and time to grow. Thank you for making this album as good as it could possibly be’.

In Bitterzoet was te zien dat Mell een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. ,,Als ik moet vertellen wat ik allemaal geleerd heb, dan weet ik niet waar te beginnen. Door het maken van zo’n album leer je heel anders te luisteren. Door het werken met Nico en Ton heb ik veel oor voor details gekregen. Ook op het gebied van mixen leer je veel. Wanneer ik nu naar muziek luister, dan luister ik heel anders dan een aantal jaar geleden.”

Niet alleen op muzikaal gebied heeft Mell zich ontwikkeld, ook als mens. ,,Ik ben nu veel beter in mijn afspraken nakomen. Iets vergeten, kan de beste overkomen. Alleen baal ik daar nu ontzettend van als mij dat overkomt. Vroeger was ik nog weleens te gemakzuchtig. Nu kun je echt op mij rekenen.”

Volgens Mell is de band zeker van plan om in de toekomst weer met nieuw werk te komen. ,,Zoals het er nu uitziet, willen we in december weer de studio ingaan. Waarschijnlijk zal het opnameproces nu wat sneller verlopen. We hebben veel geleerd van het maken van deze plaat en kennen elkaars kwaliteiten nu beter. De bedoeling is in ieder geval om het korter te laten duren dan drie jaar. Eerst nog maar even genieten van dit album en van de komende optredens.”

Mell & Vintage Future toeren de komende tijd door het land. Ze doen daarbij ook de plaatsen Alkmaar en Enkhuizen aan, die goed bereisbaar zijn voor inwoners van Edam-Volendam. De groep speelt daar op 24 en 31 mei. De vocalisten Nyjolene Grey en Marieke Dollekamp zingen ook weer mee tijdens de komende optredens. In Bitterzoet zetten Mell en band een show neer die grote festivalorganisaties met een gerust hart in de programmering kunnen opnemen.

Foto Mell: aangeleverd