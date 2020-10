Liefde is…

Rick en Marsja blijven dromen…

Onwetend van elkaars aanwezigheid vieren Rick Tel en Marsja Mooijer in 1998 Kerstfeest in de PX, toen nog Pius X geheten. Marsja: ,,We zaten rug aan rug en op een gegeven moment draaide ik mezelf om en zag Erik Steur - die kende ik van vroeger in de buurt – en we raakten aan de praat. Tot Rick zich ook omdraaide. Ik dacht gelijk, ‘wat een leuke jongen’. Vroeg aan Erik wie het was en vertelde dat ik hem niet kende. ‘Dat klopt’, zei Erik. ‘Want hij komt van Katwoude.” Rick: ,,Normaal gesproken, ging ik nooit tweede Kerstdag uit, want ik moest altijd weer de volgende dag werken. Nu viel de zondag erachteraan en kon ik ook mee. Het heeft dus echt zo moeten zijn.”

Door Jan Koning





Het is direct raak, want Rick brengt – als een echte gentleman – Marsja ’s avonds naar huis. Rick: ,,Ik had best wel een biertje gehad en wist de volgende dag niet meer waar het was. Had geen mobiele telefoon, wist alleen haar voornaam en welke straat, maar niet meer welk huis. Dus ben ik een paar keer langsgereden tot ik haar voor het raam zag zitten. Ben gestopt en we spraken af om elkaar met Oud en Nieuw weer te zien. Vanaf dat moment was het echt aan.”

En zo beginnen Rick en Marsja elkaar dus ook écht te leren kennen. Marsja: ,,Ik kwam uit een moeilijke relatie en vond bij Rick de stabiliteit die ik zocht.” Rick: ,,Ik merkte dat Marsja lekker recht door zee is. Ik wist gelijk wat voor vis ik in de ton had, om het zo maar eens te zeggen”, lacht de ‘visboer’. ,,Ze is open en eerlijk en dat kan ik ontzettend waarderen. Al vrij snel, na drie maanden geloof ik, gingen we samen naar Parijs. Een klein hotelletje geboekt en het was prachtig weer. We deden alles met de metro en hebben het daar ontzettend leuk gehad samen.”

Waar Rick is opgegroeid met uiteten, is Marsja – naar eigen zeggen – grootgebracht met kip, patat en appelmoes. Dus gaat ze samen met haar geliefde op een culinaire ontdekkingsreis. Marsja: ,,Ik heb echt leren eten. Vis bijvoorbeeld. Bij ons was vis alleen slibtongetjes en recht-op-in-het-pannetje. Nu leerde ik allerlei soorten vis eten.” Rick: ,,En maken. Want ze kan echt ontzettend lekker koken. Vaak vis, logischerwijs, maar het eten dat Mars maakt, is altijd verrukkelijk.”

Marsja: ,,En ik leerde ook wijn drinken. Zo weet ik nog dat we samen naar Tenerife op vakantie gingen. Dat was de eerste keer dat ik rode wijn dronk. Lag ik daar bijna met mijn kop op tafel te slapen. In het steakhouse. Ik weet het nog als de dag van gister.” Rick: ,,Ik dacht gelijk, wat heb ik nu weer aan de haak geslagen, hahaha!”

Omdat Rick al een eigen huis heeft – toen nog op de Gouden Slot – en Marsja ook gewend is om op zichzelf te wonen, trekken de tortelduifjes al vrij snel bij elkaar in. Marsja: ,,Rick was in het begin altijd aan het werk. ’s Nachts ook. Daar raak je aan gewend en gelukkig kan ik heel goed alleen zijn. Al was het na de geboorte van de kinderen wel even een dingetje.” Marsja kent geen roze wolk nadat ze is bevallen van hun eerste kind, dochter Joëlle. Later worden ze nog verblijd met de komst van hun zoon Tim. ,,Een grijze wolk. De dokter zou het later omschrijven als een postnatale depressie”, vertelt Marsja over de periode na de geboorte van Joëlle. ,,Dat was geen leuke tijd. Ik was ook niet lief voor Rick. Gelukkig is hij, zoals altijd, rustig gebleven en hebben we ons er samen doorheen geslagen.”

Inmiddels is het stel – in lijn met Vishandel Tel – gegroeid. Marsja: ,,We zijn nu 22 jaar samen en ik ben nog steeds gek op Rick. Ben ook echt blij als hij weer thuiskomt en dat is denk ik het allerbelangrijkste in een relatie.” Rick: ,,Als je thuis een stressvolle situatie hebt, brand je op. Het thuisfront is zo ontzettend belangrijk. Dat je je geborgen voelt en weet dat er mensen zijn die op je wachten en van je houden. Dat is voor mij momenteel thuis.”

Het stel heeft het ontzettend goed samen. Ze sporten samen, wandelen veel met de hond, maken leuke reizen en genieten van het leven. ,,En hebben vooral niet veel mensen nodig. We hebben genoeg aan elkaar”, vertelt Marsja. ,,Wel hebben we nog een droom”, gaat Rick verder. ,,En dat is een huisje in het buitenland. Liefst op Ibiza, maar dat is een bijna onmogelijke opgave, maar in ieder geval in Spanje. Een huisje waar we lekker kunnen genieten van een kopje koffie op de veranda. Van waaruit we lekker samen grote stukken kunnen wandelen of hardlopen met leuke stadjes in de nabije omgeving. Dat is de droom en daar gaan we voor.”