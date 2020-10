Luca Schilder (17) dringt door tot eredivisie van FIFA gamers

Van spackspuiter tot E-sporter

Voor de meeste jongeren zal het als een droom klinken, maar voor Luca Schilder (17) lijkt het de realiteit te worden: van zijn hobby zijn werk maken en straks de kost verdienen als gamer. Luca hoort bij de besten van het land als het gaat om de immens populaire FIFA games. De Volendammer was vaak al stukken beter dan zijn online tegenstanders, maar het balletje begon serieus te rollen toen hij vorig jaar twee professionele E-sporters versloeg op een toernooi in Hoorn. ,,Ik was met mijn vader mee, die daar deelnam aan een triatlon. Om de tijd te doden, besloot ik mee te doen aan een FIFA toernooi dat toevallig rond dezelfde tijd werd georganiseerd.” Luca versloeg de E-sporters van Sparta en Vitesse, won het toernooi en eindigde datzelfde weekend als veertiende van de wereld. Hij stond direct op de radar van de grote managementbureaus.

Door Kevin Mooijer





,,Het leuke is dat de E-sporters die ik toen versloeg, nu teamgenoten zijn van me”, begint Luca. ,,We vallen onder hetzelfde management, alleen zij spelen al voor Eredivisieclubs.” In Nederland loopt sinds het seizoen 2016/2017 de zogenaamde eDivisie gelijk op met de Eredivisie. ,,Alle eDivisie clubs bestaan uit teams van twee professionele E-sporters. Eén speelt op Playstation en de ander op Xbox. Ikzelf speel op Xbox, daar heb ik mijn online team dus ook gebouwd.”

Het is Luca’s ambitie om deel uit te maken van een eDivisie team en zichzelf professioneel E-sporter te kunnen noemen. ,,Momenteel durf ik wel te zeggen dat ik een goede kans maak om dat binnenkort te bereiken.” Welke club dat wordt, laat de FIFA-specialist nog even in het midden, maar dat zijn naam genoemd wordt in het wereldje is een zekerheid.

‘Vorig jaar werd

ik 563e van de wereld;

in totaal spelen er

meer dan tien

miljoen mensen,

dus die eindklassering

heeft me wel

vertrouwen gegeven’

De Volendammer geniet al van een potje FIFA zolang hij zich kan herinneren, maar sinds een jaar is hij er pas serieus mee aan de gang gegaan. ,,Vorig jaar speelde ik veel FIFA 20. In weekenden speelde ik kwalificatietoernooien die ronde na ronde doorgingen. Dertig rondes van zes minuten per helft moet je geconcentreerd blijven om te winnen. Je mag niet meer dan drie van die dertig wedstrijden verliezen, anders lig je er bij voorbaat al uit. Het lastige is dat je tegenstanders van hetzelfde niveau als jij zijn.”

Toch merkte Luca dat hij - naarmate de tijd vorderde – steeds beter werd. ,,Ik bereikte een punt in mijn leven waarop ik op zaterdagavond thuis besloot te blijven om mijn FIFA skills te trainen.” Deze mentaliteit begint langzaam maar zeker zijn vruchten af te werpen voor de gamer. ,,Ik speelde het kwalificatietoernooi, was voor het eerst bij de 30e wedstrijd aangekomen en had twee wedstrijden verloren. Als ik zou winnen, zou ik geverifieerd zijn om fase twee te mogen spelen en bij verlies zou ik eruit liggen. Helaas verloor ik die laatste wedstrijd en haalde ik fase 2 nét niet, maar vanwege mijn goede resultaten ben ik vorig jaar toch 563e van de wereld geworden. In totaal spelen er meer dan tienmiljoen mensen, dus die eindklassering heeft me wel vertrouwen gegeven.”

Luca’s indrukwekkende eindpositie in FIFA 20 resulteerden in verschillende voordelen. ,,Ik had bijvoorbeeld al heel vroeg toegang tot de bètaversie van FIFA 21, dus daardoor heb ik al heel wat ervaring kunnen opdoen en heb ik al een effectief elftal bij elkaar verzameld. Bij FIFA 20 ontbrak het me aan een goed team, maar nu maak ik die fout niet nog eens. Mijn huidige team heeft een marktwaarde van zo een vijfmiljoen FIFA coins. Ik maak veel gebruik van snelle aanvallers als Neymar, Mbappé en Ousmane Dembélé, maar snelle, sterke centrale verdedigers en creatieve, tweebenige middenvelders zijn ook heel belangrijk. Met tweebenige spelers word je onvoorspelbaar omdat je altijd meerdere opties hebt wanneer je in een één tegen één situatie terechtkomt.”

Luca’s team bestaat verder uit een mix van moderne spelers en iconen uit het verleden. ,,Ik heb bijvoorbeeld oud-voetballers Rio Ferdinand en Laurent Blanc in mijn team, maar ook de huidige Real Madrid-verdedigers Raphaël Varane en Ferland Mendy.”

‘Als je echt wilt

groeien als speler

en kans wilt maken

om onder contract

te komen, dan moet

je zeker wel vijf

uur per dag trainen’

Nadat Luca in 2019 het FIFA toernooi in Hoorn won, werd hij benaderd door ECV esports. ,,Ik werd uitgenodigd om op gesprek te komen. Ze boden me een functie als E-sporter aan, waarbij ik coaching zou krijgen en uiteindelijk zicht op een fulltime, betaalde functie. Alles klikte direct, dus ik heb voor twee jaar getekend.” De zeventienjarige gamer is momenteel werkzaam als spackspuiter, maar zodra hij ’s middags uit het bouwbusje stapt, gaat de Xbox aan. ,,Als je echt wilt groeien als speler en kans wilt maken om onder contract te komen, dan moet je zeker wel vijf uur per dag trainen.”

Onderhand lacht de toekomst de jonge Volendammer tegemoet. ,,Ik kom net terug van een bootcamp met mijn ECV-team. We zijn met een groep van twaalf spelers, een coach en twee managers. Samen met de coaches kijk ik gespeelde wedstrijden terug om samen te analyseren waar ik nog kan verbeteren. We staan wel dagelijks in contact met elkaar. Ik merk dat ik echt beter ben geworden dankzij mijn coach, dus ik hecht veel waarde aan die band.”

Zo goed in de voetbalgame worden, vergt heel wat discipline en tijd. ,,Tijdens het oefenen zal er af en toe een controller sneuvelen, maar het is zaak dat je je tactiek trouw blijft. Probeer rustig te blijven en wijk niet af van je wedstrijdplan. Er komt vanzelf weer een volgende kans.” Dankzij deze handelswijze is Luca tijdens Weekend Leagues twee keer de nummer 1 van de wereld geworden. ,,Maar ik ben er nog lang niet”, klinkt hij strijdvaardig. ,,Ik heb dit jaar het doel gesteld om consistent mee te spelen voor de FUT Champions Cups kwalificaties. De laatste twee toernooien werden in Milaan en Parijs gespeeld, dus om daar deel van uit te maken is natuurlijk een bijzondere ervaring. Ik heb er vertrouwen in dat ik in ieder geval één FUT Champions Cup toernooi ga halen dit seizoen.”