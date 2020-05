Martina wil droefenis omzetten in oplossing voor verdrinkingsgevallen katachtigen

Voorkomen van meer dierenleed

Martina Kwakman woont samen met haar zoon Arrie in het gezellige hart van Volendam. Tot voor kort werden ze vergezeld door hun twee katten, Bagheera en Simba. Helaas is Simba inmiddels in zijn eentje overgebleven. Voor Bagheera sloeg het noodlot op woensdag 29 april toe. ,,Een verschrikkelijk moment”, zucht de Volendamse. ,,Hij is verdronken in de gracht aan de Edammerweg.” Om buren met huisdieren te waarschuwen, deelde Martina het droevige nieuws met haar Facebookvolgers, waarna een kettingreactie volgde van mensen die hetzelfde mee hadden gemaakt in deze gracht. ,,Ik bleek een hoop lotgenoten te hebben. Mensen wisten me te vertellen dat hier al zeker vijftig jaar lang katten in de gracht verdrinken. Vanwege dit nieuws denk je in eerste instantie dat iemand de beestjes in het water gooit, maar je hoopt natuurlijk dat dat niet waar is. Helaas is de harde waarheid wel dat wanneer er een kat in de gracht valt, hij er met geen mogelijkheid meer uit kan klimmen. Hier moet iets aan gedaan worden.”

Door Kevin Mooijer. Foto Martina en kat gemaakt door GV Focus

Op woensdagmiddag ging Martina’s telefoon. ,,Ik werd gebeld door Sandra van Switch Byoux”, begint ze haar verhaal. ,,Ze had een kat in de gracht langs de Edammerweg zien drijven en had gelijk de dierenambulance gebeld. Omdat Sandra mijn post op de Facebookpagina Help ik zoek mijn huisdier had gezien, belde ze mij ook.”

Martina had net daarvoor voor de zoveelste keer een oproep gedaan of één van haar volgers Bagheera misschien had zien lopen. ,,Hij was zo gek op avontuur. We waren er inmiddels aan gewend dat hij zo nu en dan een nachtje niet thuiskwam. Ik zette nog met een knipoog online dat wanneer iemand hem zou zien, diegene maar tegen hem moest zeggen dat zijn moeder taartjes had.” Het telefoontje van Sandra viel rauw op haar dak. ,,Ik hoorde aan Sandras stem dat het foute boel was en ik had direct een voorgevoel dat de verdronken kat Bagheera zou zijn.”

Martina kwam bij de gracht aan en keek met lede ogen toe hoe de dierenambulance de kat uit het water viste. ,,Toen ze hem omhooghaalden, zakte de moed in mijn schoenen. Mijn voorgevoel werd bevestigd.” Bagheera werd het zoveelste slachtoffer van de gracht in het centrum van Volendam. ,,Je denkt na over hoe zo’n atletisch, slim dier in deze situatie terecht komt. Eerst denk je dat er opzet in het spel is - en misschien is dat ook wel zo – maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat hij ergens achteraan joeg en zo in de gracht belandde. Ook drijft er een hoop afval in de gracht. Misschien denkt een kat dat hij daarop kan springen en veilig is. Wat in ieder geval vaststaat, is dat de kade zo hoog is, dat een kat er met geen mogelijkheid meer uit kan klimmen. Hij raakt in paniek en verdrinkt.”

Arrie en Martina waren kapot van verdriet. ,,Wat we vooral nog geen plekje kunnen geven, is het feit dat hij heeft gevochten voor zijn leven. God weet hoe lang het geduurd heeft voor hij eraan toegaf.” Nadat de dierenambulance het lichaampje van de jonge kater mee naar Purmerend nam, werd ze de kans geboden om nog één keer afscheid van hun maatje te nemen. ,,Het was zo zielig. Dat kleine beestje op een altaartje. Echt verschrikkelijk om hem zo te zien, maar tegelijkertijd heel waardevol dat we op zo’n manier nog afscheid van hem mochten nemen. De dierenambulance medewerkers hebben het allemaal perfect verzorgd. Die mensen zijn echt van goud.”

Tijdens het afscheid van Bagheera nam Martina haar andere kat Simba mee. ,,Ze waren onafscheidelijk, dus het leek me verstandig om hem zijn broertje nog één keer te laten zien. Ik hoopte dat hij dan zou beseffen dat Bagheera niet meer terug zou komen en zijn dagen dus niet zoekend naar zijn maatje zou spenderen.” Helaas heeft de tactiek niet gewerkt. De daaropvolgende dagen bracht Simba vooral wachtend op de achterstraat door. ,,Urenlang zit hij op de punt van de tuintafel, kijkend of hij de schaduw van zijn broertje al onder de poort door ziet aankomen. Je hart breekt als je hem ziet zitten wachten.”

In de dagen na het fatale ongeval ontving Martina honderden berichtjes van vrienden en kennissen, maar ook van totaal onbekenden. ,,Er werd heel veel over gesproken en veel buurtbewoners zijn er klaar mee. Zoveel mensen zijn hun kat al kwijtgeraakt in deze bewuste gracht. Bagheera was de tweede in één week op die plek en ik sprak iemand waarvan zelfs al vier katten in de gracht zijn verdronken. Mensen kwamen met verhalen dat er al ruim vijftig jaar katten verdrinken langs de Edammerweg. Ik dacht bij mezelf ‘we moeten voorkomen dat andere mensen – en dieren – dit nog mee moeten maken’. Dit kan veiliger.”

Praktisch

Martina – ontwerper van beroep en tevens het brein achter Arnold-Online – startte direct met tekenen. ,,Ik begon na te denken over oplossingen voor die arme dieren die in het water terecht zijn gekomen. Mijn eerste idee was om trappetjes in de vorm van de welbekende daken van Volendammer huisjes te plaatsen. Ieder blokje huizen wordt van een naambordje voorzien, zodat mensen of bedrijven ze kunnen sponsoren.”

Omdat de meeste katten in paniek raken wanneer ze in het water vallen, zullen ze waarschijnlijk niet de rust hebben om te zoeken naar een plek waar ze omhoog kunnen klimmen. Dit houdt in dat er op veel verschillende plekken langs de kade een mogelijkheid moet zijn om uit het water te klimmen. ,,Het idee werd te omslachtig, dus ben ik simpeler gaan denken. Een betere en goedkopere oplossing bestaat uit het plaatsen van scheepstouwen langs de kade. Het is authentiek Volendams, sfeervol en ook nog eens praktisch. Er worden letterlijk levens mee gered. Ik weet zeker dat bedrijven en mensen uit de omgeving mee willen werken aan dit project.”

Martina is bereid zich hard te maken voor een dergelijke oplossing, maar tast nog in het duister wat betreft de aanpak. ,,Ik hoop dat mensen bereid zijn mee te denken. Ik sta open voor suggesties. Heb je tips of advies over de beste aanpak of de juiste weg naar een oplossing? Voel je vrij om dan via Facebook te benaderen. Bagheera kunnen we helaas niet meer redden, maar andere dieren wel. Al redden we maar één kat, dan is het de moeite al waard geweest.”

