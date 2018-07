Aart Bijvoet organiseert bijzondere motortocht voor Stichting Haarwensen

‘We hopen op 1000 rijders’

Hij mag dan wel met pensioen zijn, maar van stilzitten is allesbehalve sprake. Momenteel is Aart Bijvoet bezig met het zoeken naar motorrijders voor een bijzondere tocht door Noord-Holland. Op die manier wil de oud-kapper geld inzamelen voor Stichting Haarwensen, een organisatie die kinderen met haarproblemen kosteloos aan een pruik helpt. De rit start op zondag 16 september bij Sporthal Opperdam. Streefbedrag? Minimaal 15.000 euro. ,,We hopen 1000 motorrijders te mogen begroeten.”

De gemeente is al akkoord, de verkeersregelaars en EHBO’ers zijn geregeld. Nu alleen de motorrijders nog. ,,Er zijn al tientallen inschrijvingen”, verzekert Aart. ,,Toch merk ik dat de meesten het weerbericht voor zondag 16 september afwachten. Dat is uiteraard geen probleem. Ik hoop dat de weergoden ons gunstig gezind zijn. In de tussentijd ben ik motorclubs en media aan het aanschrijven. Het is belangrijk dat we zo veel mogelijk geld inzamelen.”

Haarwerk

Per jaar verliezen zo’n 500 jonge kankerpatiëntjes hun haar door chemotherapie. Daarnaast krijgen tientallen kinderen te maken met haaruitval als gevolg van verschillende aandoeningen. Stichting Haarwensen is door Yvonne de Boer in het leven geroepen om kinderen tot en met 18 jaar kosteloos aan een op maat gemaakt haarwerk te helpen, indien nodig. De pruiken worden gemaakt van haren die door mensen worden gedoneerd. Dat kan bij kapsalons die zijn verbonden aan Haarwensen. In ruil daarvoor krijgt de gever gratis een nieuwe coupe.

De stichting wordt door veel Nederlandse bedrijven gesteund, maar de vraag naar haarwerken wordt steeds groter. Daardoor stijgen ook de kosten. En Haarwensen ontvangt geen overheidssubsidies, maar is afhankelijk van donaties en acties. Dat was voor Aart reden om in actie te komen. ,,Haarwensen is een geweldige organisatie, die een belangrijk verschil maakt in het leven van veel jonge kinderen”, vertelt de fanatieke motorrijder. ,,De stichting heeft twee gepassioneerde meiden met een normaal salaris op kantoor zitten en verder verdient niemand er iets aan. Ze verdienen de steun die ze nodig hebben en ik vind het fantastisch om hen daarbij te helpen. Een paar jaar geleden heb ik voor Stichting KiKa een vergelijkbare motortocht georganiseerd en dat leverde 23.000 euro op. Hopelijk lukt zoiets nu weer.”

Daglicht

De kosten bedragen vijftien euro per motor. Voor aanvang is er koffie in de kantine van de Opperdam en na de rit hebben de rijders op de dijk tijd om bij te praten en wat te eten en drinken. ,,We verzamelen ’s morgens om tien uur en motorrijders mogen tot twaalf uur starten aan de tocht. Er wordt niet gereden in een colonne. Alle deelnemers mogen zelf bepalen hoe ze gaan rijden, op eigen verantwoording. Dat kan alleen zijn of in kleine groepen. Iedereen krijgt een routebeschrijving mee.”

De tocht gaat onder meer langs De Rijp, Ursem, Medemblik, Andijk, Enkhuizen en via de dijk van Hoorn terug naar Volendam. ,,Weilanden, molens, water, kronkeldijkjes; alles kom je tegen”, weet Aart. ,,Het moet een pleziertocht worden, waarbij iedere motorrijder zijn vrouw achterop kan meenemen of andersom. Op deze manier hopen we tevens het motorrijden in een positief daglicht te zetten, want bij sommige mensen leeft een verkeerd beeld van deze wereld.”

Voorbeeld

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat motorrijders allemaal heilige boontjes zijn. Binnen de beruchte clubs gebeuren wel degelijk dingen die niet door de beugel kunnen. Desondanks maakt Aart zich geen zorgen over de veiligheid van de deelnemers. ,,Als ze dit verknallen, hebben ze heel motorrijdend Nederland tegen zich. Dan is het hek van de dam. Wij willen juist laten zien dat het een heel mooie hobby kan zijn voor iedereen. De laatste tijd hebben we helaas veel negatieve berichten gelezen en gehoord, maar deze actie moet als positief voorbeeld gaan dienen. ”

Alle motorrijders zijn welkom om deel te nemen aan de rit. Opgeven voor de tocht kan via het mailadres info@haarwensen.nl. Mensen of bedrijven die deze actie financieel willen steunen, kunnen contact opnemen met Aart Bijvoet: aartbijvoet@kpnplanet.nl. ,,Laten we er voor Stichting Haarwensen een groot feest van maken.”