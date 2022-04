1 april op de Petrusschool; leerlingen in pyjama op school

In een poging de leerlingen van groep 8 in de maling te nemen, bedachten de leerkrachten van de Sint-Petrusschool in Volendam een 1 aprilgrap. In alle vroegte brachten de leerkrachten het alarmerende nieuws dat hun pupillen toch echt om 8.00 uur al naar school moesten komen.

De reden die ze voor deze extra vroege schooldag opgaven had te maken met de Cito-toetsuitslagen. Er zou iets zijn voorgevallen waardoor de resultaten écht niet later konden worden bekeken. Maar om de kinderen van de Petrusschool in de maling te nemen blijk je nóg eerder op te moeten staan.

Massaal kwamen de leerlingen in hun pyjama naar school. Ze hadden de ‘noodoproep’ van de leerkrachten zogenaamd te laat gelezen. Omdat ze toch allemaal vroeg aanwezig waren heeft de Nivo-redactie de score op 1-1 gezet.