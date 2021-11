100 Demonstranten KOZP in Volendam

De afgelopen dagen is regelmatig en intensief overleg geweest met tussen KOZP de Sinterklaascomités en de gemeente.

Deze gesprekken zijn in goede sfeer en met wederzijds respect gevoerd. Hoewel het verhaal en de veranderingen zoals deze zijn ingezet door de comités als zeer positief zijn ervaren heeft KOZP toch gekozen te komen demonstreren. De voornaamste reden daarvoor is dat de comités nog niet definitief konden toezeggen dat er vanaf 2022 een inclusieve intocht plaatsvindt. Het Volendamse comité heeft misschien meer tijd nodig om zwarte piet te vervangen door andere helpers van de Sint.

Een demonstratie gaat dus plaatsvinden in Volendam. Hiervoor zijn 100 personen aangemeld. De wet openbare manifestaties is van toepassing. Dat betreft het democratische grondrecht op demonstreren. De gemeente doet geen uitlatingen over operationele of veiligheidsmaatregelen.