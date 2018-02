100 meter kortebaan jeugdschaatsen succesvol

Afgelopen vrijdag werd door de kinderen de 100 meterproef geschaatst. De 17 groepen kinderen waren verdeeld over 4 banen, waardoor een goede voortgang mogelijk bleek.

Met name door het uitgewerkte plan van aanpak, verliep de 100 meterproef succesvol. Evenals vorig jaar mochten de kinderen weer 2x de 100 meter kortebaan schaatsen. Door een starter werd met een vlag de start aangegeven en ook de klokker had een vlag die omhoog werd gestoken als het kind gefinisht was en het volgende kind mocht starten. Het was geen wedstrijd maar een 100 meterproef / tijdrit, dus de kinderen starten niet tégen-, maar naast elkaar. De kinderen die nog niet aan de beurt waren, werden in de bochten en op de “blauwe baan” vermaakt door de trainers en dat vergde weer creativiteit bij een ieder. De kinderen die afwezig waren of om welke reden ook verhinderd, mogen komende vrijdag alsnog hun 100 meter schaatsen.