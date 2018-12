Door De Zonnebloem afdeling Edam-Volendam wordt al veertig jaar lang meegedaan met de actie “Zon in de Schoorsteen”. Door de vrijwilligers worden fraaie pakketten samengesteld. Ook wordt er elk jaar een oproep in de Nivo gedaan aan mensen om ook een pakket te maken voor de zieken en eenzamen, zodat er in deze feestelijke tijd van het jaar ook aan hen gedacht wordt.