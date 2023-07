Algemeen

28 peuters behalen Nijntje Beweegdiploma Het einde van het gymseizoen nadert snel. Op zondag 2 juli organiseerde turnvereniging St. Mauritius het Nijntje Beweegdiploma voor haar allerjongste gymleden, wat altijd een feestje is. Deze keer waren er maar liefst 28 peuters uitgenodigd en bijna iedereen was aanwezig. Het was een erg gezellige gebeurtenis waarbij al die peuters aan hun ouders, opa's en oma's konden laten zien hoe goed ze kunnen bewegen. Vooral rennen, springen, klimmen, glijden, balanceren over de balk en zwaaien aan de ringen. Ze hebben allemaal uitstekend gepresteerd en hebben stuk voor stuk hun eerste Beweegdiploma behaald! Grote dank gaat uit naar Kivo Plastic Verpakkingen B.V. voor hun steun. |Doorsturen

