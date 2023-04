Algemeen

37e Pieperrace van alle markten thuis Voor de fanatieke zeiler waren alle ingrediënten aanwezig voor een uitdagende Pieperrace: wind, regen, kou en uiteindelijk zonneschijn. Op zaterdag stond de eerste zeilrace ingepland. De deelnemers moesten veel wind en regen trotseren om hun race een succes te maken. Zondag verscheen opeens een heldere zon aan de hemel. Hoewel er ook zondag nog een harde wind waaide, wist de voorjaarszon de regen te verdrijven. Traditiegetrouw trad Fanfarecorps Wilhelmina op voorafgaand aan het officiële startschot en ook dit jaar was er een bekende Nederlander aanwezig om het startsein te verrichten. Zo klein als ze is, zo groot zijn haar daden: Sanna Veerman schoot in het bijzijn van de organisatie en veel Pieperrace-publiek de schepen weg. De 37e editie werd er een waar alles in zat. Er kan teruggekeken worden op een geslaagd evenement. |Doorsturen

