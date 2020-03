3JS schrijven indrukwekkend 'Voor hen die wachten' in 2,5 uur

In het programma ‘Aan de Slag’ met Bart Arens op NPO Radio2 werden de 3JS vanochtend gebeld met de uitdaging een lied te schrijven omtrent de Corona-crisis. Deze uitdaging gingen de mannen aan en ‘Voor Hen Die Wachten’ was na 2,5 uur live te horen op de radio.

Het lied moest voor het einde van de ochtend klaar zijn en het moest gaan over de mensen die op dit moment wachten. Patiënten die wachten op behandeling, ouderen die alleen thuis zitten en wachten tot de familie weer mag komen en verder eigenlijk iedereen die wacht op antwoorden en oplossingen in deze onzekere tijd.

Zanger Jan Dulles: ‘De race tegen de klok om dit liedje te schrijven was eigenlijk ook typerend voor de situatie waar veel van die wachtenden momenteel in zitten. We wachten op een storm die over ons heen gaat komen en hebben geen idee wat die gaat aanrichten en hoe lang die zal duren.’ Foto Robert Gort

Bekijk de video hier