4 tips voor het aanschaffen van de juiste koffiemachine voor op het kantoor

Het is vroeg, je stapt het kantoor in en hebt onwijs veel zin in een lekkere bak koffie. Je loopt naar het koffieautomaat en daar staat die, dat apparaat waar je elke ochtend al jarenlang met tegenzin waterige koffie uithaalt. Niet te drinken, maar je hebt toch je dagelijkse cafeïne nodig.

Herkenbaar?

Ook jij en je collega's verdienen een lekkere kop koffie. Lees hieronder 4 tips voor het aanschaffen van de juiste koffiemachine voor op het kantoor.



1. Hoeveel koffie drinken jij en je collega's?

Bij de aanschaf van een koffiemachine is het belangrijk om te weten hoeveel koffie er wordt gedronken op de werkvloer. Niet alle koffiemachines zijn hetzelfde, sommige hebben ook niet het vermogen en de capaciteit om honderden bakjes koffie op een dag te maken. Achterhalen hoeveel koffie er wordt gedronken is dus de eerste stap tijdens het kiezen van een nieuwe koffiemachine.



2. Zetmethode

Wanneer je in kaart hebt gebracht hoeveel koffie er wordt gedronken is het tijd om een zetmethode te kiezen. Je kunt vaak uit verschillende methodes kiezen, de meeste populaire methodes zijn: Instant, fresh brew en espresso. Elke zetmethode heeft zo zijn eigen voordelen. Wanneer je veel bakken koffie op een dag moet zetten in een korte tijd heeft de instant zetmethode vaak de voorkeur. Liever verse koffie? Dan kies je voor een espresso machine met verse koffiebonen. Benieuwd naar alle zetmethodes? Bekijk dan eens het assortiment van www.giocoffee.nl.



3. Onderhoud

Elke koffiemachine heeft op zijn tijd onderhoud en reiniging nodig. De ene koffiemachine is net wat makkelijker schoon te maken dan de andere. Een espresso machine met verse koffiebonen heeft bijvoorbeeld meer aandacht nodig dan een instant koffieapparaat. Het onderhouden van je koffiemachine is wel belangrijk. Hoe beter je deze schoonmaakt, hoe beter de koffie zal smaken.



4. Leasen, huren of kopen?

Wanneer je een koffiemachine wil aanschaffen voor op kantoor kun je kiezen om deze direct te kopen of te leasen. Het leasen en huren van een koffiemachine komt steeds vaker voor. Leasen of huren is vaak ook de gewenste optie wanneer er meerdere koffiemachines op de werkvloer staan. Als deze allemaal in een keer gekocht moeten worden kunnen de kosten namelijk flink oplopen.



Hopelijk heb je wat aan deze 4 tips gehad en drink je binnenkort heerlijke koffie uit een kwalitatieve koffiemachine.