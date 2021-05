4 tips voor het verbouwen van je voortuin!

Partner content

Een groot voordeel aan een nieuwbouwwoning is dat je zelf precies kunt bepalen hoe de inrichting eruit komt te zien. Dat geldt voor zowel de binnenkant als de buitenkant van je woning. Zijn alle verhuiswagens, bouwverkeer en rijplaten eindelijk de straat uit? Dan kun je gaan starten met de verbouwing! De indeling voor je voortuin bepaal je niet zomaar. Daar komt het één en ander bij kijken. Kan je wel een paar tips gebruiken? Lees dan vooral verder!

1. Bedenk of je een plekje nodig hebt voor de auto

Allereerst is het van belang om na te denken wat de must-haves zijn in de voortuin. Zo zijn sommige mensen genoodzaakt om de auto in of vlakbij de voortuin te parkeren. Heb je een elektrische wagen? Dan heb je vast ook een thuis een laadpaal nodig. Als je dan toch bezig bent met het aanleggen van je tuin, is dit het meest van belang. Het kan namelijk zijn dat je de kabels naar de meterkast op een mooie manier wil integreren in je voortuin, zonder dat de kabel teveel opvalt. Wel zo handig om daar eerst mee te beginnen!

2. Bedenk of je veel of weinig onderhoud wil plegen

Sommigen doen niets liever dan de zaterdag werken in de tuin, anderen hebben wel wat beters te doen. Denk van tevoren goed na onder welke categorie jij valt. Houd je wel van tuinieren? Dan is er niks mis met een aantal mooie planten, een stuk gras, of een mooie heg. Als je liever niet teveel werkt in de tuin, kun je beter kiezen voor een simpele grindpartij, een eventuele houten schutting en een aantal bloembakken.

3. Wel of geen schutting?

Voordat je de tuin verder gaat indelen, is het handig om te bepalen of je wel of geen schutting wil. Met een schutting, en daarmee weinig mensen die de voortuin zien, wil je misschien wel minder moeite in de tuin steken dan andersom. Ook is het sociale contact een belangrijke factor om hierin mee te nemen. Ben je wel in voor een gezellig praatje met de buren? Dan is er niets mis met een open voortuin. Ben je erg op je privacy gesteld? Overweeg dan een schutting of heg.

4. Voor welke stijl ga jij?

Als je hebt nagedacht over de must-haves, het onderhoud en de schutting, is het tijd om te bedenken welke stijl je gaat gebruiken. De stijl van de tuin heeft alles te maken met de stijl aan de binnenkant van de woning. Idealiter lijkt deze stijl op elkaar. Bij stijlen kun je denken aan een moderne, industriële of landelijke tuin. Stoere bloembakken in beton of hout geven een industriële uitstraling. Wil je daarentegen iets moderns? Daar past een minimalistische, strakke tuin bij.

Veel succes met het creëren van de perfecte voortuin!