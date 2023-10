Gemeente voert gesprekken met inwoners en ondernemers over komst vluchtelingen

40 van de 160 asielzoekers zijn minderjarigen

In de komende anderhalve week strijkt een groep van 160 asielzoekers – afkomstig uit landen als Jemen, Eritrea, Irak en Syrië – neer in het Van der Valk Hotel in Katwoude. Enkele weken geleden was er een informatie-avond voor omwonenden en die roerige bijeenkomst heeft nadien een follow-up gekregen. ,,De afgelopen weken heeft de gemeente veel mensen gesproken die zich zorgen maken over de veiligheid van zichzelf of hun kinderen”, geeft de gemeente woensdag aan in een persbericht.

Er is overleg geweest met inwoners, ondernemers en horeca. Daarover staat in het bericht: het COA geeft aan dat op nagenoeg alle locaties waar een dergelijke opvang komt deze zorgen worden geuit. De ervaring van het COA en de politie van andere locaties leert ons ook dat op het moment dat de asielzoekers er komen wonen de zorgen wegvallen. De asielzoekers ‘lossen’ zich als het ware op in de samenleving. Zij lopen niet in grote groepen door de straten. Overigens hebben wij als gemeente dezelfde ervaring met de Crisis Noodopvang die tot 1 juli vorig jaar ruim 450 asielzoekers huisvestte in een tent in de Purmer. De verwachting van het COA is dat er eerder onderling een keer onenigheid plaatsvindt dan dat er incidenten in de buitenruimte zijn. Op het moment dat een asielzoeker overlast veroorzaakt, kan deze (tijdelijk) worden overgeplaatst naar een andere locatie.

Van de maximaal 160 asielzoekers zijn er 40 alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV). Dit zijn kinderen die zonder ouders gevlucht zijn in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar. Deze kinderen zijn hier zonder familie en krijgen vanuit Stichting Nidos een voogd toegewezen. Ieder kind heeft daarnaast een mentor, een schaduwmentor en voor deze speciale groep is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Ook gaat deze groep naar school omdat ze net als alle kinderen ongeacht hun verblijfstatus recht hebben op onderwijs. De jonge bewoners van de tijdelijke noodopvanglocatie moeten zich aan huisregels houden. Zo moeten zij zich in de ochtend melden en in de avond. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat ons weten dat doorgaans de jongeren na de 2e meldplicht om 22.00 uur ’s avonds de locatie niet meer verlaten.

Naast de jonge asielzoekers komt er nog een groep van maximaal 120 personen op de noodopvanglocatie. De samenstelling van deze groep is nog onbekend. Het COA probeert, mede door de aanwezigheid van familiekamers in het hotel, ook gezinnen te plaatsen. Of dat daadwerkelijk lukt is nog niet duidelijk. Dat heeft te maken met de instroom van asielzoekers. De asielzoekers hebben verschillende nationaliteiten. Van de instroom op dit moment ziet het COA vooral mensen uit Syrië, Irak, Eritrea en Jemen. De asielzoekers die tijdelijk in het hotel verblijven, hebben in de meeste gevallen uitzicht op een langer verblijf in Nederland.

De asielzoekers wonen en leven zelfstandig in het hotel. Ze doen hun huishouden, brengen hun kinderen naar school en gaan naar gesprekken met de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), Vluchtelingenwerk en het COA. Daarnaast bereiden zij zich voor op hun toekomst in Nederland of daarbuiten met lesprogramma’s of vrijwilligerswerk op de locatie. Tevens kunnen ze na een half jaar ook betaald werk gaan doen. Hierover vinden vervolggesprekken plaats met ondernemers.

Telefoonnummer

Ervaart u overlast, heeft u vragen of zorgen over de opvang? U kunt altijd (24/7) contact opnemen met het COA via het telefoonnummer: (06)2931 1418.

Dit telefoonnummer is vanaf de komst van de asielzoekers in gebruik. Dit telefoonnummer vervangt uiteraard niet de lijn naar de politie.

Ideeën of hulp bieden

De gemeente en het COA blijven graag met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek over de tijdelijke opvang. Daarom is er structureel periodiek overleg met deze groepen.

We hebben ook al veel vragen gehad van inwoners die willen helpen of op andere wijze iets willen betekenen voor de vluchtelingen. Heeft u ideeën of wilt u een bijdrage leveren, dan kunt u contact opnemen met: opvang@waterland.nl of met het COA via (06) 2931 1418.

