Nieuws van de Provincie Noord-Holland

44% van gebouwde woningen in Noord-Holland rondom stations

Gemeenten bouwen steeds meer nieuwbouwwoningen rondom OV-knooppunten. Van 2012 tot en met 2018 is gemiddeld 44% van het aantal nieuwbouwwoningen in Noord-Holland binnen een straal van 1200 meter van een station gebouwd. Dit blijkt uit de ‘Monitor OV-knooppunten 2018/2019’ van de provincie Noord-Holland.

Het aantal woningen dat wordt gebouwd rondom OV-knooppunten ligt vanaf 2015 hoger dan voorgaande jaren. Uit cijfers die gemeenten aanleverden, blijkt ook dat maar liefst 80% van de woningbouwopgave van 202.000 woningen voor de jaren 2019-2040 binnen 1200 meter van een OV-knooppunt gebouwd kan worden.

De provincie wil nog meer nieuwbouw rondom stations zodat het openbaar vervoer en bestaande ruimte in het stedelijk gebied optimaal benut worden. Het is daarom belangrijk dat gemeenten voorrang geven aan nieuwbouwplannen bij OV-knooppunten.

Minder leegstand kantoorruimte

De leegstand van kantoorruimte is in de periode 2012-2018 gehalveerd. Dit komt doordat kantoorruimte een andere functie heeft gekregen, bijvoorbeeld als woonruimte, maar ook vanwege de toenemende vraag naar kantoorruimte. Vanwege deze toegenomen vraag is in 2018 33% meer kantoorruimte binnen 1200 meter gepland dan in 2016.

Groei aantal treinreizigers

Het aantal treinreizigers is in Noord-Holland ten opzichte van 2012 toegenomen met 23% naar ruim 800.000 in- en uitstappers in 2018. De groei is vooral waar te nemen bij stations met veel werkgelegenheid in de omgeving (bijvoorbeeld Amsterdam Zuid), bij stations met recreatievoorzieningen in de buurt (bijvoorbeeld Zaandam Zaanse Schans) of bij stations waar verschillende functies bij elkaar komen, zoals de combinatie van werken en recreëren (bijvoorbeeld Amsterdam Bijlmer Arena).

Afnemend autobezit bij stations

Het autobezit van Noord-Hollanders neemt af naarmate ze dichter bij een OV-knooppunt wonen. Het gemiddeld autobezit per huishouden ligt binnen 1200 meter en 10 minuten fietsen 10% lager dan gemiddeld in de provincie Noord-Holland (0,8 auto per huishouden). Wonend binnen 300 meter ligt het autobezit 20% lager dan het gemiddelde.

Programma OV-knooppunten

Stations zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, naar voorzieningen of recreatieve bestemmingen. Door OV-knooppunten optimaal in te richten, wordt de reistijd korter, zijn voorzieningen dichtbij en verminderen we files en CO2-uitstoot.