5 feiten over zomerbanden

Bijna net zo onmisbaar als een autoverzekering, zijn zomerbanden. Alleen doen over deze banden veel fabels de ronde. Wij zetten daarom de belangrijkste feiten voor je op een rij.

Zomerbanden kopen? Dit zijn de belangrijkste feiten

Feit 1: Zomer- en winterbanden zijn écht verschillend

Er wordt vaak gedacht dat zomer- en winterbanden bijna identiek zijn, maar niets is minder waar. Het profiel van winterbanden is zo gemaakt dat je meer grip en stabiliteit hebt in bochten. Ook kan het rubber tegen temperaturen onder nul. Het rubber van zomerbanden is gemaakt voor zomers weer. Als het buiten 7 graden of hoger is, blijven de banden flexibel.

Feit 2: Je bespaart geld door zomer- en winterbanden aan te schaffen

Wie denkt voordelig uit te zijn door het hele jaar op dezelfde banden te rijden, heeft het mis. De kans op een ongeluk is een stuk groter als je in de zomer op winterbanden rijdt en in de winter op zomerbanden. Ook slijten de banden sneller. Kortom; je bent liever voor je portemonnee als je een set winter- én zomerbanden aanschaft.

Feit 3: Je mag zelf bepalen wanneer je zomerbanden onder je auto monteert

In Nederland is er geen wettelijk verplichte datum waarop je zomerbanden onder je auto moet monteren. Wel wordt vaak geadviseerd om winterbanden voor zomerbanden te verwisselen als de klok verzet wordt naar zomertijd. Een ander stokpaardje is dat het tijd is voor zomerbanden als het buiten 7 graden of hoger is.

Feit 4: Door de bandenspanning regelmatig te controleren, gaan zomerbanden langer mee

Dat banden slijten, daar is helaas niets aan te doen. Gelukkig is er wel een manier om dit proces iets te vertragen: de bandenspanning controleren. Banden met een te lage of te hoge spanning, slijten namelijk eerder. Ook rijd je zo veiliger en kun je zo’n €150 per jaar aan brandstof besparen. Reden genoeg om iedere maand de bandenspanning te checken. Bij de meeste tankstations kan dit kosteloos.

Feit 5: Ook op zomerbanden staat het M+S symbool

Heb je weleens gehoord van het M+S symbool (modder en sneeuw)? Dit symbool vind je niet alleen op winterbanden, maar ook op zomerbanden en all season banden. Een misleidend symbool, want het zegt niets over de winterse eigenschappen van een band. De fabrikant mag zelf bepalen of het op de band wordt gedrukt.

