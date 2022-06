50e KAJ/Kees Rembrandt-toernooi in 2022

Zondagmorgen in de vroege uurtjes was het al ontzettend druk op de weg naar de Mariakerk. Daar werd namelijk voorafgaand aan het KAJ-toernooi de Heilige Mis gehouden. Vanuit de kerk volgde de rit naar de RKAV waar in de kantine een zeer smaakvol ontbijt klaarstond.