Lichaam én hersenen fit houden

65-plussers verleggen grenzen met plezier tijdens Cognitieve Fitness

,,Als je blijft bewegen, kun je het op je negentigste nog doen”, zegt buurtsportcoach Leonie Koorn. Op 20 februari begint de eerste kennismakingsles van Cognitieve Fitness voor 65-plussers. Eerdere deelnemers vormen inmiddels een groep die wekelijks traint onder Chris Manuputty. ,,Bewegen kan zorgen dat je beter slaapt, helpt het geheugen en de concentratie, helpt je mentaal en fysiek, daarom luidt het advies ‘blijf altijd bewegen’. Ook voor het sociale aspect.”

Door: Eddy Veerman

Eind 2021 werden brieven verstuurd naar 65-plussers en naderhand begonnen met een pilot. Leonie: ,,We hoopten een groep vol te krijgen, mensen hadden immers geen beeld bij het woord Cognitieve Fitness. Maar we kregen meer dan honderd aanmeldingen. Dat leidde tot een groep in Edam, Volendam en in Oosthuizen. Vervolgens hoopten we dat ze de mogelijkheid hadden ergens bij aan te sluiten, ook om te oefenen wat ze van Chris hebben geleerd. Bovendien zijn er verenigingen of initiatieven waar ze zouden kunnen instromen. Die aanbieders waren ook aanwezig op de Fit & Vitaaldag, afgelopen jaar in de PX. Het mooiste zou zijn als die lokale aanbieders deze groepen over zouden nemen.”

,,We hebben inmiddels een groep die structureel traint bij Chris. Bij de nieuwe groepen is ook aangegeven dat meer dan de helft van de deelnemers structureel doorwil. Daarbij speelt de factor ‘trainer’ ook een grote rol”, doelt ze op haar bevlogen collega. ,,Hij heeft een speciale opleiding hiervoor gevolgd en maakt de deelnemers enthousiast.”

Chris glimlacht: ,,Je kunt over Cognitieve Fitness lezen, beter is om het een keer uit te proberen. Als ze er eenmaal zijn, dan gebeurt er iets moois. Het is gericht op het brein, nadenken tijdens de fysieke inspanning. Door de herhaling van de oefening, ga je het beter leren. We begonnen bijvoorbeeld met jongleren en in het begin gaat dat niet. Doordat ze blijven oefenen – en ze zien dat het bij anderen lukt, wat stimuleert – zie je nu meerdere mensen met drie balletjes jongleren. Dat geldt inmiddels voor meerdere oefeningen.” Leonie: ,,Het leuke is dat ze het thuis met de kleinkinderen gaan oefenen.”Het cognitieve denkvermogen kan achteruit gaan vanaf je vijftigste. ,,Onze jongste deelnemer was 55, maar we hebben ook tachtig-plussers.” Chris: ,,Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen, het gaat niet om de prestatie, het gaat er om dat je je zelf uitdaagt en uit je comfortzone komt. Dán ga je groeien. Bewegen zorgt er namelijk voor dat er stofjes in je lichaam worden aangemaakt die nodig zijn voor de aanmaak van nieuwe hersencellen en bestaande hersencellen te beschermen. Als het makkelijk wordt, kan ik het voor jou wat moeilijker maken. Naast een betere coördinatie en ruimtelijk inzicht zorgt het ook voor een verhoogde hartslag, waardoor er meer zuurstof in de hersenen komt, zodat je je goed kunt concentreren en nadenken.”

,,Als ik ‘planken’ voorstel, dan hoor je soms ‘planken, ik?’ Als je dan ziet wat ze nu doen, mensen van die leeftijdscategorie, dat is echt fantastisch. Dan zie je ze ook glunderen.” Leonie: ,,Ik hoor mensen wel eens zeggen ‘dat heb ik nog niet nodig’. Maar dit werkt preventief. Als je stopt met werken, kunnen dingen achteruit gaan en dan is het goed om dit op te pakken en lichaam en hersenen te blijven prikkelen”, besluit Leonie, die laat weten dat de Fit & Vitaaldag dit jaar ook zal worden gehouden (in Oosthuizen). ,,Een belrondje naderhand leerde dat allerlei verenigingen nieuwe leden erbij hadden gekregen.”

In maart beginnen de nieuwe groepen van Cognitieve Fitness. De kennismakingsles in Volendam is op maandagochtend 20 februari om 10.45 uur in sporthal de Seinpaal en maandag middag in Edam om 14.30 in de gymzaal aan de Langemeerstraat 14c. Aanmelden kan bij Leonie Koorn van Team Sportservice, lkoorn@teamsportservice.nl of 06-27922433.