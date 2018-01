Aanleg fietsenstalling voor "De Amvo"

Omdat de zaterdagmarkt voorlopig een jaar lang in de Populierenlaan plaatsvindt, werd om extra ruimte te creëren voor de marktkramen en verkoopwagens, een strook met betonnen platen aangelegd in de Populierenlaan. Deze loopt vanaf de Julianaweg tot voorbij het Cultureel Centrum. In de Nivo van vorige week werd vermeld dat dit straatwerk door aannemingsbedrijf Sturm was uitgevoerd, maar het leggen van de zware betonnen platen is verzorgd door de mannen van stratenmakerbedrijf Van der Gracht.

Woensdag werd op het grasveld van het park tegenover “De Amvo” met betonnen platen een grote fietsenstalling aangelegd. Vanwege de werkzaamheden in de Zeestraat, met de aanleg van een nieuw riool, en vervolgens de herinrichting van het Europaplein, is er in dit gebied een tekort aan ruimte om fietsen te stallen. Daarom heeft de gemeente besloten een tijdelijke fietsenstalling aan te laten leggen in het park tussen de Populierenlaan en de Julianaweg (naast de bushalte).