Aanmelding gestart voor nieuwbouwplan de Watering in Oosthuizen

Midden in het dorp Oosthuizen wordt door Bart de Jong Projectontwikkeling gewerkt aan de realisatie van 22 energiezuinige bungalows aan de Watering. Voor dit gelijknamige nieuwbouwplan kan men zich vanaf heden aanmelden op watering.nl.

De 22 energiezuinige bungalows zijn onderhoudsarm en bijzonder goed geïsoleerd. Adriaan de Jong: ,,Door gebruik te maken van bodemenergie en zonnepanelen worden de bungalows verwarmd en gekoeld. Alle bungalows zijn standaard voorzien van een A++ label en door het plaatsen van meer zonnepanelen is zelfs een Nul op de Meter A+++ label mogelijk.’’

Verschillende mogelijkheden

Naast de standaard bungalow, die volledig gelijkvloers is en daarmee levensloopbestendig en zeer geschikt voor senioren, zijn er aanvullende mogelijkheden. ,,Van een bungalow met alleen een uitbouw of uitsluitend een opbouw, tot de keuze voor een uitbouw én opbouw als meest uitgebreide versie. De optionele uitbouw geeft de bungalow extra ruimte in de master bedroom en in de woonkamer. En de optionele opbouw zorgt standaard voor 2 extra slaapkamers en een multifunctionele ruimte, die optioneel tot extra badkamer kan worden verbouwd.’’

Omgeving

Het nieuwbouwplan is gelegen in de bestaande woonwijk waar voorheen de lagere school gelegen was. De bungalows liggen daardoor zeer centraal in Oosthuizen. Via het loopbruggetje bereik je de supermarkt, bakker en natuurslager en aan de andere kant ligt het park van Oosthuizen. Hoewel de ligging landelijk is, tussen de Zeevangs- en Beemsterpolder waar men prachtig kan fietsen, wandelen en varen, is Oosthuizen ook zeer goed bereikbaar. Er is een frequente busverbinding met Hoorn en Amsterdam CS en het dorp ligt nabij uitvalswegen.

Start bouw

De planning is dat de bouw in het eerste kwartaal van 2024 van start gaat. Adriaan: ‘De oplevering staat gepland voor ongeveer een jaar later. We werken voor dit project samen met architectenbureau Ruben Wennekers en de energiezuinige bungalows worden gerealiseerd door Bot Bouw. De verkoop verloopt via Sopar Makelaars. Alle informatie over dit nieuwbouwplan is te vinden op www.watering.nl. Wie interesse heeft kan zich op de website ook aanmelden en daarbij ook een woningvoorkeur aangeven. Verkoopprijzen zijn nog niet bekend, maar aanmelding is geheel vrijblijvend.’