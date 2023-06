Algemeen

Aanstaande zondag: Volendammerdag! Op zondag 25 juni organiseert Stichting Cultuur Volendam in samenwerking met verenigingen en vrijwilligers een sfeervolle dag in het centrum van Volendam en aan de haven. Traditiegetrouw begint de dag met een heilige mis in de St. Vincentiuskerk om 9.30 uur met zang van het kerkkoor St. Caecilia en Het Volendams Opera Koor. Foto: Maikel Vermorken Heeft u het koor in de Slobbelandtent gezien? Kom en geniet bij de viering met velen in het Volendams gekleed. Op het Europaplein staat een gezellige Hollandse markt opgesteld met kindervermaak. Aan de haven tegenover Café De Dijk start om 12.00 uur Inge Leeflang met haar spectaculaire streetdance groepen en tussen de dansdemonstraties door zingen de jonge Zangertjes van Volendam. Tegenover Restaurant de Pompadour staan de ketels opgesteld voor de palingrokers; de tijden van vroeger herleven aan de kade, waar het Tambourcorps Volendam en Fanfarecorps Wilhelmina tegenover Café Lennons rond 13.00 uur voor een muzikaal sfeertje in klederdracht zorgen. De medewerkers van De Vereniging Behoud de Volendammer Botters informeren u over de nieuwe Botterwerf en is er de mogelijkheid tot een bottertochtje over de Gouwzee. Een Dixieland looporkest wandelt langs de haven voor een gezellig muziekje in een zomers sfeertje. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.