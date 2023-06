Aftrap Band Project in de PX

Afgelopen vrijdag vond de kick-off plaats van het Weekend Fun Nights ‘Band Project’. Bij dit muzikale project worden nieuwe bands gevormd, die begeleid worden door ervaren artiesten. Het doel is om middelbare scholieren weer te betrekken bij de lokale bandjescultuur. Zij kunnen door dit project ook van live muziek genieten, en er wordt aan jong talent een podium gegeven.

Door: Jos de Boer

Het bandproject is een nieuwe activiteit van Weekend Fun Nights op initiatief van Nancy Guijt en de PX Muziekfabriek. ,,Ik zou het fantastisch vinden als we weer volle zalen met jongeren weten te trekken, net als in onze jeugd”, vertelt Nancy. ,,De PX zat stampvol tijdens evenementen als Polenpop en Tribute Night. Als er een bandje speelde, zaten de zalen vanaf de vroege avond al vol. Niks kan tegen die sfeer op en het mag gewoon nooit verdwijnen. Jongeren onder de 18 krijgen tegenwoordig krijgen weinig mee van de bandjescultuur. En dat is jammer. Daarom komen wij een alternatief waarbij je geen alcohol nodig hebt om een mooie avond te hebben. Dat doet muziek met mensen.”

Jongeren die graag in een band willen spelen konden zich aanmelden voor het bandproject. ,,Van te voren wisten wij dat dit project een uitdaging zou worden, maar met de twintig aanmeldingen die wij hebben ontvangen hebben zijn we erg blij”, vervolgt Nancy. ,,Op basis van leeftijd, niveau, muzieksmaak en het instrument dat ze bespelen hebben wij nieuwe bands gevormd met de deelnemers. Samen met ervaren muzikanten die het project een warm hart toedragen gaan we de bands begeleiden bij repetities, het maken van een setlist en het leren van muzikale vaardigheden. We gaan bandfoto’s maken en ik help ze met styling en marketing waar nodig. Het eerste doel is om de jonge muzikanten in het najaar bij de volgende Weekend Fun Sessions te laten optreden. Dat worden twee avonden. Eén voor middelbare scholieren en één openbare avond waar iedereen kan komen kijken. Daarna kunnen ze bij verschillende evenementen voor de jeugd spelen, tot ze oud en goed genoeg zijn om elders op te treden. Hopelijk dan ook weer in zalen vol muziekliefhebbers.”

Tijdens de aftrap kon men gratis kennismaken met de muziek van jonge artiesten die op het moment actief zijn. Gitarist en zanger Yannick Bootsman beet het spits af, gevolgd door Geranne Tuyp en Lisa Mooijer. Hierna speelden Kerim Kes en Frank Schilder een aantal nummers met een gastoptreden van Alisia Ursem, waarna Niels Buijs de akoestische sets afsloot. Vervolgens speelden de bands Sanne en de Manne, Lorem Ipsum en Bastius. Er werd aandachtig geluisterd naar de vrijwillige optredens van deze zeven verschillende acts.

Een aantal bezoekers waren ondertussen druk bezig met het invullen van aanmeldingsformulieren. Lars, Justin en Bai Yi spelen al in een band, maar willen graag wat extra begeleiding krijgen. Het bandproject biedt voor hen een unieke kans om wat ervaring op te doen en uiteindelijk op te treden.

Op het moment zijn er al vier volledige bands gevormd. De organisatie is echter nog op zoek naar twee enthousiaste jonge bassisten en twee gitaristen. Interesse? Via www.lef-edvo.nl kan er contact opgenomen worden met de organisatie. Bij succes komt er volgend jaar weer een nieuwe editie, waar overig aanstormend talent zich ontplooien kan.