Aftrap van ‘Muziek in Huis’ in Nicolaashof

Dinsdagavond was er voor de eerste keer een optreden in het kader van Stichting ‘Muziek in Huis’ in het Sint Nicolaashof. Deze stichting organiseert jaarlijks zo’n 700 klassieke concerten met kamermuziek in zorgcentra. Sinds 18 jaar worden de concerten gegeven in verzorgings- en verpleeghuizen, klinieken en revalidatiecentra verspreid over het hele land.

Ook de Zorgcirkel Nicolaashof kwam in contact met Stichting ‘Muziek in Huis’ en zo kon op 27 november het eerste concert in het Sint Nicolaashof plaatsvinden. Er was een optreden van het bekende jazztrio Berend van den Berg. Het eerste concert werd goed bezocht. Ook omwonenden zijn van harte welkom om de concerten van Stichting ‘Muziek in Huis’ bij te wonen.