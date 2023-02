‘We moeten met onze koppen uit het zand’

Alcoholgebruik toegenomen in jongste groep

Jongeren van 12 jaar drinken in onze gemeente vaker hun eerste glas alcohol dan eerder gemeten. Dat blijkt uit één van de onderzoeksresultaten die – vanuit het programma LEF – donderdagavond werden gepresenteerd tijdens de themaraad voor gemeenteraadsleden. Een reden daarvan kan zijn dat die groep jongeren (nog) niet in aanraking is gekomen met de LEF-activiteiten, omdat die tijdens een coronaperiode stil lagen. Tevens lieten ouders – eveneens door meting in februari 2022 – meer toe op het gebied van alcoholgebruik bij hun kinderen. Al met al consumeren jongeren in Edam-Volendam nog altijd fors meer dan het landelijk gemiddelde. Vanuit LEF is men in samenwerking met andere betrokken partijen inmiddels weer druk bezig om deze ontwikkeling om te draaien. Door Laurens Tol

Gemeenteraadsleden bekijken de onderzoeksresultaten.

Volgens wethouder Vincent Tuijp is de ouderlijke betrokkenheid essentieel in dit verhaal. ,,Wij zijn in Edam-Volendam overal goed in. We zijn ook heel erg goed in politiek, maar we zijn ook heel erg goed in struisvogelpolitiek. We moeten met onze koppen uit het zand en met alle ouders aan de bak. Dat is zoals ze dat in de wetenschap noemen een ‘taai en complex vraagstuk’. Maar we gaan er wel voor komende zomer al keihard aan werken. Wij vinden het zorgelijk dat die percentages bij met name bij de 12- en 13-jarigen toenemen. Die moeten naar beneden en daar hebben we iedereen bij nodig, met name de ouders. Ik hoop dat we bij de volgende themaraad kunnen zien dat die cijfers dalen.”

Er is wel een positieve ontwikkeling te zien in de groep tussen 15 en 16 jaar oud. Daarin wordt – laatste meting februari 2022 – minder alcohol gedronken, waarbij men voorzichtig de link legde met LEF-activiteiten die men eerder organiseerde voor deze jongeren. De 12- en 13-jarigen zijn, zoals gezegd, door corona daar nog niet mee in contact gekomen.

Cijfers over drugsgebruik zijn er ook. Daaruit wordt duidelijk dat maximaal 2 procent van de jongeren zegt ooit drugs te hebben gebruikt. Dat is ‘gelukkig’ niet veel, stelde onderzoeker Koning. Maar dit gaat dan ook om de jonge groep van 12 tot 16 jaar. Vanaf latere leeftijd begint de stijging van het aantal drugsgebruikers, is haar conclusie. Qua soorten middelen springen lachgas, hasj en wiet eruit. Onlangs hebben wetenschapper Ina Koning en haar team van studenten opnieuw vragenlijsten voorgelegd aan scholieren, die resultaten worden over enige tijd bekend.

