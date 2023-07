Alles proeven op foodtruckfestival HOPPAAA!

Het begint op een nieuwe traditie in onze gemeente te lijken: ook dit jaar werd Het Boelenspark in Volendam weer omgetoverd tot een festivalgrond voor bourgondiërs. Na het succes van foodtruckfestival HOPPAAA! vorig jaar, besloot evenementenorganisatie Bruisend het dit jaar gewoon nog een keertje groots over te doen. De slechte weersverwachting maakte dat zondag – de laatste dag van het foodtruckfestival – afgeblazen werd. Maar dat bericht ging gepaard met de aankondiging dat HOPPAAA Foodtruckfestival volgend jaar terugkomt naar Volendam.

Door: Michelle Tuyp

Uiteraard werkt de combinatie van eetkraampjes met tientallen verschillende cuisines en ogenschijnlijk drie heerlijk warme zomerdagen als een magneet voor levensgenieters. Mexicaanse taco's, saté van de grill, stoofpotjes, of verse pizza uit de op hout gestookte oven: er was voor iedereen keuze genoeg. Ook werd er dit jaar gedacht aan de vegetariërs en veganisten. Bijna iedere kraam had alternatieve opties zodat niemand werd buitengesloten. Een hapje in de ene hand en een drankje in de ander. Zeg nou zelf, hoe goed klinken al deze lekkernijen maar dan gepaard met sangria of een Cubaanse Mojito? De gasten kwamen ongetwijfeld niets te kort afgelopen weekend.

Een vakantie op eigen dorp, zo voelde het voor de bezoekers. Ook was er afwisselend livemuziek te horen, er werden gemoedelijke nummers gespeeld. Het festival was een genot voor alle generaties en dus ook voor families met jonge kinderen. Er werd gedacht aan de luidruchtigheid van de muziek en kinderen werden met gemak vermaakt bij de KinderCrea truck waar zij zich konden laten schminken. Zo konden ouders zonder problemen urenlang vertoeven in Het Boelenspark. Met als toetje nog een crêpe, Spaanse churros of een lekker ijsje. De mensen die geen eten meer konden zien kozen voor een prosecco of een glaasje champagne bij de knalroze Wijnclub. Helaas werd de laatste dag van het evenement noodgedwongen afgeblazen vanwege de alarmerende weersvoorspellingen, maar desondanks kan de organisatie terugkijken op een geslaagd evenement. Deze editie van HOPPAAA! kan weer in de boeken als een smakelijke editie voor jong en oud.