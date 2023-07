Algemeen

ALOHA Pool Party Bedacht en medegeorganiseerd door de vijf meiden,

Skye, Bo, Noa, April en Vienna van Partygroup La Festive. Bij Vienna thuis werd al in januari van dit jaar nagedacht over een evenement voor de jeugd van 10 t/m 13 jaar. Een beach party op het strandje bij het Marinapark was de eerste optie maar vanwege de grootse plannen bleek deze locatie toch iets te klein te zijn. Dan gelijk

maar naar zwembad De Waterdam waar afgelopen vrijdag een groot stuk van het land was ingericht om meerdere activiteiten uit te oefenen, van diverse lekkernijen te smullen en om sportief bezig te zijn. Volgens insiders was dit het best bezochte kinderevenement sinds jaren en er wordt door de vijf meiden alweer nagedacht over een vervolg voor volgend jaar. Volgens Noa is het “erg leuk om alles te bedenken en te organiseren”. Zo ’n groot evenement kan natuurlijk nooit tot stand komen zonder de samenwerking met grote partijen en in dit geval waren dat: Gemeente/Team LEF en Weekend Fun Nights, Alliantie Kansrijk, Nancy Guijt en natuurlijk het Zwembad Waterdam. Met grote dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen om dit spektakel tot een succes te maken. |Doorsturen

