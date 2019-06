Amber Alerts nu ook op pinautomaten te zien

Normaalgesproken krijg je Amber Alerts en Vermist Kind Alerts over je telefoon of het nieuws, maar sinds kort zijn deze waarschuwingen ook te zien op pinautomaten. Een woordvoerder van Amber Alert geeft aan dat Nederland het eerste land ter wereld is waar dit mogelijk is, doordat de banken de automaten beschikbaar stellen hiervoor.

Wat is Amber Alert?

Amber Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat wordt verstuurd door de politie. Deze berichten worden uitgezonden als er vrees is voor de leven van een vermist of ontvoerd kind. De Amber Alert zorgt ervoor dat de inwoners snel informatie krijgen over het kind, via onder meer radio, televisie, sms, et cetera. Dit zorgt ervoor dat er een grotere kans is op een goede afloop. De Verenigde Staten was het eerste land dat gebruik maakte van dit systeem, het werd in 1996 al gebruikt in Amerika. De naam komt van Amber Hagerman, een 9-jarig meisje uit Amerika dat werd ontvoerd en vermoord in 1996. Door haar dood werd Amber Alert ingevoerd, waarbij Amber staat voor America’s Missing: Broadcast Emergency Response. Amber Alert werd in Nederland een stuk later opgericht. Dit gebeurde namelijk in 2008 door softwarebedrijf Netpresenter en de Nationale Politie, al had het Ministerie van Justitie en Veiligheid hier ook een aandeel in. Amber Alert Nederland begon officieel op 11 november 2008 door Hirsch Ballin, die destijds de minister van Justitie was. Tegenwoordig zijn 3 miljoen inwoners van Nederland aangemeld voor Amber Alert.

Wat is Vermist Kind Alert?

Sinds dit jaar heeft de politie een alert toegevoegd als aanvulling op de Amber Alerts genaamd Vermist Kind Alert. Zulke waarschuwingen zullen worden verstuurd als een kind vermist is maar er geen sprake is van acuut levensgevaar. Het wordt dus ingezet bij minder gevaarlijke gevallen ten opzichte van de Amber Alert. Carlo Schippers van het Landelijk Bureau Vermiste Personen zei het volgende hierover: “Bij een Vermist Kind Alert vreest de politie niet voor het leven van het kind, maar maakt ze zich wel zorgen. Zo’n alert wordt dus uitgestuurd om extra aandacht te vragen voor de vermissing.”

Holland Casino

In onder meer Schiphol en Rotterdam Airport zullen de Amber Alerts getoond worden op de pinautomaten, maar ook in vestigingen van Holland Casino.