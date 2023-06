Algemeen

Appartementen op voormalig Seinpaalterrein toegewezen Op de locatie waar voorheen de oude Seinpaal stond, ontwikkelt Stichting Woningbeheer De Vooruitgang 54 sociale huurappartementen die bedoeld zijn voor de jongeren op de woningmarkt. Volgens de regels moeten van dit project acht woningen worden toebedeeld aan statushouders. Naar verwachting worden de appartementen in november 2023 opgeleverd voor de verhuur. De spanning was duidelijk voelbaar onder de vele aanwezigen in de PX. Donderdagavond was het dan eindelijk zover. Van de ruim 100 inschrijvingen werden 46 woningzoekenden op basis van de geldende criteria uitgenodigd. Door afzeggingen konden er zes reservekandidaten heel blij worden gemaakt. Zo heeft de gemeente er weer een prachtig complex bij waar nog vele jaren met veel plezier geleefd kan worden op een bijzonder mooie locatie. |Doorsturen

