Partner content

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vergelijken loont

Het is iets waar we eigenlijk allemaal het allerliefste niet aan denken. Het is daarentegen wel handig om er even bij stil te staan, arbeidsongeschiktheid. Het is de grootste nachtmerrie van iedere harde werker. Het is daarentegen wel handig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, of dit op zijn minst te vergelijken. Een AOV vergelijken loont daarnaast ook behoorlijk. Door het vergelijken van diverse verzekeringen kun je een hoop besparen op de premie. In dit blogartikel gaan we het hier uitgebreid over hebben.

De AOV in het kort

De arbeidsongeschiktheidsverzekering, ofwel AOV, is er voor mensen die zich willen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Wanneer er iets gebeurd waardoor je ineens niet meer kunt werken dan ben je verzekerd van een degelijk inkomen. Dit is vooral handig voor de ZZP’er. Deze heeft namelijk geen inkomen meer wanneer er iets gebeurd, en de uitkering van je werkgever verplicht door de overheid voor arbeiders in loondienst is ook niet bepaald een vetpot, en na 2 jaar komt deze te vervallen. Daarom is het altijd handig om te kijken voor een AOV. Is de kans op arbeidsongeschiktheid groot of redelijk aanwezig op basis van jouw dagelijkse (persoonlijke) patroon en baan? Dan is het sterk aan te raden om hier eens goed naar te kijken. Er zijn diverse soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Je kunt verzekeren van 25% arbeidsongeschiktheid tot en met 100% arbeidsongeschiktheid, allemaal onder diverse voorwaarden en eisen. Deze worden opgenomen in de verzekeringspolis en uiteindelijk zal de premie worden bepaald. Je wilt uiteraard geen te hoge premie betalen, daarom loont het vergelijken van een AOV.

Waarom loont het vergelijken van de AOV?

Het vergelijken van de AOV verzekering kan zich enorm uitbetalen. Er zijn namelijk allerlei verschillende soorten verzekeraars die elk hun eigen ‘’plannen’’ aanbieden. Iedere verzekeraar heeft verschillende soorten aanboden waarmee je voordeliger uit kunt zijn. Het vergelijken van de verzekeraar kan soms wel tientallen euro’s per jaar schelen. En dat niet alleen, wanneer je de verzekeraars goed vergelijkt, dan kun je wellicht een betere aanbieding vinden met meer en betere service tegen een scherpere prijs. Daarnaast zou je kunnen kijken of er speciale soorten verzekeringen zijn voor jouw beroepsgroep.

Sommige verzekeraars bieden voor speciale beroepen op maat samengestelde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan, en dus is de kans groot dat je hiermee veel voordeliger uit bent dan bij een standaard verzekering!

Daarnaast is het ook handig om goed te kijken wat je nu wel, en wat je niet nodig hebt. Uiteraard, goed verzekerd zijn willen we allemaal, en daarom is het soms verleidelijk, zeker als je binnen een beroepstak werkt met een hoger risico, om een 100 procent arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De vraag die je jezelf echter moet stellen is, is dit wel echt nodig? De kans is aanwezig dat je 100 procent arbeidsongeschikt raakt, maar die is er voor iedereen. Hoe groot of klein het risico voor jouw beroepsgroep ook is. Het is namelijk zo dat er ook buiten de werksituatie om allerlei dingen kunnen gebeuren die arbeidsongeschiktheid kunnen veroorzaken. De kans is er voor iedereen altijd, de kans dat het daadwerkelijk gebeurt daarentegen is vrij nihil.