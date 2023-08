Arbitragezaak Eiting gaat definitief door

Het is definitief: donderdagavond staan FC Volendam en Carel Eiting tegenover elkaar in een arbitragezaak. Die vindt om 19.30 uur plaats nabij het KNVB-complex in Zeist. Eerder deze week waren er nog twijfels of deze wel zou doorgaan. Er was nog geen officiële aanvraag binnengekomen bij de voetbalbond. De club en speler zijn met elkaar in onmin geraakt over een bepaling in het contract van de middenvelder. Die laatste zou vinden dat hij een afspraak maakte om voor een gelimiteerde transfersom van vier ton naar een andere club te kunnen.



Door: Laurens Tol