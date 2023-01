Automobilist spoorloos na botsing met trein in Oosthuizen

Op maandagavond omstreeks 23.00 uur is op de spoorwegovergang in Oosthuizen een auto geramd door een trein. Het spoor was bezaaid met brokstukken van de auto, maar de auto zelf en bestuurder waren spoorloos na de botsing.

De machinist van de trein die maandagavond van Purmerend richting Hoorn reed zag tot zijn schrik een auto oversteken. Hij trok meteen aan de noodrem, maar een botsing was al niet meer te vermijden. De hulpdiensten die op de plek van het ongeval aankwamen troffen slechts wat brokstukken.

De automobilist bleek met de noorderzon vertrokken. In een reactie aan NH Nieuws zegt een woordvoerder van Prorail dat het goed gaat met de treinmachinist en dat de spoorloze automobilist veel geluk heeft gehad. ,,Als de auto een seconde later was geweest, had het heel anders af kunnen lopen.”