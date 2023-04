Algemeen

Aventurijn de boer op De middenbouwgroep 2 van de Aventurijn mocht woensdagochtend met juf Kim Buijs en Andrea Molenaar de pennen en rekenboeken neerleggen om op bezoek te gaan bij de boer. Melkvee- en educatiebedrijf Willig, waar ook het welbekende Zuivelhuisje staat, zet maar al te

graag haar deuren open voor nieuwsgierige kinderen die willen ruiken aan het boerderijleven. Op de boerderij kan men elke dag een kijkje nemen in de stallen bij de koeien, kalfjes, schapen, lammetjes en konijnen. Voor de leerlingen van de Aventurijn was het een prachtige gelegenheid

om meer te leren over het leven van een koe en een schaap. De koeien leenden zich maar al te

graag voor een leuke foto met de enthousiaste leerlingen. Het is op het moment een drukte

van jewelste op de boerderij wegens het hoge aantal drachtige schapen en koeien. |Doorsturen

