Vacature

Avi

VACATURE EXTRUDEUR

De functie

In onze extrusie afdeling ben je verantwoordelijk voor het volledige proces van instellen van de machine tot controle van het eindproduct. Je werkt in een team van ervaren medewerkers, maar je bent verantwoordelijk voor jouw eigen machine en het eindproduct. Op basis van de specificaties van de klant zorg jij ervoor dat de producten in de juiste hoeveelheid en in de juiste kwaliteit worden geleverd. Dit begint bij het instellen van de machine, bewaking van de output en de kwaliteit tijdens het proces. Orde en netheid vinden wij belangrijk en daarnaast hebben wij veilig werken hoog in het vaandel staan. Je hebt een grote mate van zelfstandigheid, maar je kunt altijd terugvallen op jouw teamleider voor vragen.

De eisen

• Een opleiding op MBO niveau 3 of LTS niveau C;

Eventueel aangevuld met een proces operator certificaat;

• Bij voorkeur heb je ervaring op gedaan in een

productie-omgeving, al dan niet van verpakkingsmaterialen;

• Je bent bekend met kwaliteits- en veiligheidsnormen;

• Je bent gewend om je handen uit de mouwen te steken,

praktisch ingesteld en gewend om in teamverband te werken;

• Je werkt in een drieploegen dienst;

• Je bent woonachtig in de regio

Wij bieden

Een uitdagende functie binnen een collegiaal en kwalitatief hoogstaand bedrijf. Er is volop ruimte voor eigen initiatief om van de functie een succes te maken. Wij bieden een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Enthousiast?

Voldoe je aan het gestelde profiel, stuur dan direct je motivatiebrief en CV naar AVI per post (Algemene Verpakkingsindustrie B.V., Parallelweg 2, 1131 DM Volendam) of per email naar corinne.blokdijk@avi-volendam.nl Voor meer informatie kun je ook terecht op onze website www.avi-volendam.nl