Az me stoepie maor skoon is…

Tijdens een nieuwsrondje door Volendam werd de Nivo-fotograaf erop geattendeerd eens een plaatje te schieten op het Burg. Kolfschotenplein. “Bij de ondergrondse vuilcontainer is het één grote puinhoop”, werd gezegd. Ter plekke werd een bende geconstateerd.

Doordat de afvalbak vol zat zijn vuilniszakken naast de container geplaatst die door meeuwen en kraaien zijn open geprikt, zodat het pleintje bezaaid met afval lag. Maar ook een tuinbank en houten vloerdelen zijn er kwakkeloos naast gezet.

Niet even doorrijden naar het vuilinzamelstation om de bende weg te gooien. Nee, onder het motto van “az me stoepie maor skoon is”, is men van de rommel af en zo kan een ander er het hele weekend en in de vakantie naar kijken. Lekker a-sociaal.