BARABAS is de nieuwe hardrock sensatie

Na een jarenlange periode van weinig nieuwe bands is de lokale muziekscene eindelijk weer aan het opbloeien - en hoe?! Zo is Edam-Volendam sinds vorig jaar een stevige hardrock band rijker: BARABAS. De driekoppige band - bestaande uit zanger en gitarist Frank Steur, drummer David Kroon en bassist Sem van der Voort - bracht deze maand nieuwe muziek uit.

Foto: Stanley Kroon

Door: Michelle Tuijp

Met gierende gitaarriffs, keiharde drums en heavy vocals, doet de single ‘I know you love it’ wat het belooft. Sinds halverwege juli staat het nummer van BARABAS op alle streamingsdiensten, en vormt samen met het eerder uitgebrachte ‘Rock on’ een aanloop naar het aanstaande debuutalbum dat ‘FORTUNE & GLORY’ zal gaan heten. Liefhebbers van bands als Van Halen, AC/DC, Aerosmith en Guns ’n Roses zullen ongetwijfeld hun heil vinden in het werk van BARABAS. De band laat zich naast deze hardrockgrootheden ook inspireren door andere specifieke factoren uit hun omgeving. Zo noemt de band als voorbeeld FC Volendam, lange zomeravonden, vroeger de klas uitgestuurd worden en niet geheel onbelangrijk: de hotwings van Ferid. De inspiratie om muziek te maken schuilt in Volendam in de kleinste hoekjes. Maar, wanneer je naar de band luistert, zou je geen locatie aan ze linken. De sound klinkt vol, zelfverzekerd, luid, in-your-face en ready-to-rock. Bovendien heeft het een jaren ’80-sfeertje, maar dan uiteraard met de topproducties uit het heden. Niemand minder dan BLANKO heeft zich ontfermd over de productie van het debuutalbum van de band. Hij wist precies voor welke sfeer de band ging: loeiharde rock-'n-roll. De muzikanten kunnen niet wachten tot hun album uitkomt, dit staat gepland te gebeuren vóór het einde van dit jaar.

Afgelopen zondag speelde BARABAS in De Harmonie in Edam. Hier rockten zij twee sets bestaande uit veel nieuw materiaal, de bestaande singles én covers van onder meer Black Sabbath. De release van de laatste twee singles werd goed gevierd in een gevuld café. Als BARABAS ergens goed in is, is het entertainen. De jongens zijn geboren artiesten met hun volwaardige choreografie, gitaartrucs en de charme waarmee zij het publiek volledig weten in te pakken. Slechts één jaar bezig en dan al zo'n sterkte uitstraling hebben én een album in de pijplijn. BARABAS gaat ongetwijfeld nog heel veel van zich laten horen.