Bedrukte tassen: Hét ideale relatiegeschenk of promotieartikel

Op zoek naar een perfect relatiegeschenk of promotieartikel? Een bedrukte tas is een goedkope, maar nuttige optie wanneer je je zakelijke relaties of (potentiële) klanten wilt verrassen. Het bedrukken van een reclameboodschap of een bedrijfslogo op een tas is een goede manier om de bedrukking onder de aandacht te brengen bij de doelgroep. In deze blog lees je wat de voordelen zijn van het bedrukken van een tas met jouw bedrijfslogo of reclameboodschap en welke opties er zijn.

Partner content

Waarom een tas bedrukken?

Tassen zijn voorwerpen die vrijwel iedereen dagelijks gebruikt: of je nu jongeren, volwassenen of ouderen wil aanspreken, iedereen gaat weleens een dagje winkelen, op visite of een nachtje weg. Je weet dus zeker dat je met een tas de plank nooit misslaat.

Naast dat de tas een populair voorwerp is, is het ook een goede manier om in te springen op een altijd actueel onderwerp: duurzaamheid. De meeste tassen zijn herbruikbaar of recyclebaar. Tegenwoordig worden plastic tasjes niet meer gratis weggegeven in winkels. Om deze reden nemen mensen steeds vaker hun eigen canvas tas mee tijdens een bezoek aan de supermarkt. Door een mooie bedrukte linnen- of boodschappentas uit te delen, is de kans groot dat men jouw tas mee zal nemen tijdens dit soort uitstapjes.

Tenslotte is het weggeven van gepersonaliseerde tassen met logo een goede manier om niet alleen de ontvanger, maar ook de personen in zijn of haar directe omgeving aan te spreken. Een tas heeft een relatief groot drukoppervlak, wat ervoor zorgt dat je bedrijfslogo of reclameboodschap prominent naar voren komt en flink opvalt wanneer het voorwerp voorbij komt.

De keuze is reuze

Tassen zijn verkrijgbaar in verschillende soorten, maten en materialen. Zo zijn er bijvoorbeeld tassen van polyester, katoen, linnen, jute, stof en papier. Zoals eerder gezegd kunnen tassen in iedere situatie ingezet worden. Wil je niet voor de standaard draagtas, boodschappentas of big shopper gaan die in vrijwel iedere situatie gebruikt kan worden, maar wil je een specifiek soort tas? Ook dan zijn er ook nog genoeg mogelijkheden.

Een sportief alternatief

Als je je (potentiële) klant of zakenrelaties op een sportieve manier wil verrassen, kun je gaan voor één van de sportieve tassen. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende gymtassen of sporttassen die je kunt laten bedrukken. Zo zorg je er ook nog eens voor dat je de sportieve team- of sportschoolgenoten van de ontvanger bereikt met je reclameboodschap.

Zakelijk gerelateerde tassen

Wil je een bedrukte tas uitdelen die in formelere gelegenheden gebruikt kunnen worden, zoals school of werk? Ook dan is er genoeg keuze! Denk hierbij bijvoorbeeld aan een laptoptas, aktetas, documententas of zelfs een nette rugtas. Het ideale relatiegeschenk voor zakelijke partners, maar ook een goede manier om de (potentiële) klant aan te spreken.

Zoals je leest is er dus genoeg keuze wanneer het om bedrukte tassen als relatiegeschenk of promotieartikel gaat. Tassen zijn er in allerlei soorten en maten, waardoor er altijd wel een tussen zit naar jouw wensen. Ga je voor de standaard tas die in vrijwel iedere situatie gebruikt kan worden, of ga je voor een bijzondere tas die op specifieke momenten gebruikt gaat worden? Alles is mogelijk.