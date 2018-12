Beeldje Dik Trom gegeven aan museum het ‘Schooltje van Dik Trom’

Het bronzen beeldje van Dik Trom, ’t is een bijzonder kind, -dat is ie!, dat in 1996 geschonken is aan de gemeente van de toenmalige gemeente Zeevang, is in bruikleen gegeven aan het museum het ‘Schooltje van Dik Trom’ te Etersheim om in de vaste collectie tentoongesteld te worden aan het publiek.

Het beeldje is op 29 november 1996 door het gemeentelijk personeel van Zeevang geschonken bij de opening van het nieuwe gemeentehuis. Woensdagmorgen werd het beeldje van Dik Trom door burgemeester Lieke Sievers en Adrie Bakker, de voorzitter van Stichting ‘Het Schooltje van Dik Trom’, onthuld in het museum. De vrijwilligers waren verheugd dat Dik Trom nu weer terug is bij zijn schooltje in Etersheim.