Beemster kaas introduceert picknicken bij de boeren

Van 17 juli tot 5 september is het mogelijk om op vrijdags en zaterdags te picknicken bij de boer. Beemster kaas heeft dit initiatief samen met een aantal enthousiaste veehouders uit haar coöperatie opgezet.

De picknick bestaat uit heerlijke broodjes met Beemster kaas, sapjes, yoghurt, vers fruit en meer en wordt vers bereid door een cateraar. Boeren uit Katwoude, Heerhugowaard en Uitgeest doen mee aan het initiatief en stellen daarbij een stuk weiland open om heerlijk in te picknicken. Boerin Diana Willig uit Katwoude is enthousiast. “Op deze manier, zetten wij de Beemster kaas producten op een leuke manier op de kaart, en het is gewoon gezellig in onze wei, en mocht je zelf een leuke locatie weten voor de picknick, dan kun je de tas ook komen ophalen”.

Het picknicken in de wei heeft alles te maken met de trend van lokaal kopen bij de boer, die momenteel volop in gang is. “Mensen willen graag weten waar hun eten vandaan komt en dichter bij de bron dan op het boerenerf kun je niet komen. Op de picknick locaties zijn ook boerderij winkels aanwezig waar de boeren, diverse varianten Beemster kaas en allerlei soorten lokale producten zoals melk, eieren, zelfgemaakte yoghurt, verse vruchtensappen, groenten en honing verkopen. Het picknicken is een mooi en logisch gevolg van deze trend en past mooi bij de boerderij winkels.” Aldus de Beemster organisatie.

Bestellingen kunnen gedaan worden op www.beemsterpicknick.nl. Tussen 11.30 uur en 15.30 uur kunnen de picknicks genuttigd worden in de wei of opgehaald worden. In de omgeving van de Beemster zelf kunnen de picknicktassen ook opgehaald worden bij de CONO kaaswinkel, naast de kaasmakerij aan de Rijperweg.