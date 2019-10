Begrafenisverzekering premies blijven stijgen

Sommige Nederlanders betalen teveel voor hun begrafenisverzekering, ook wel uitvaartverzekering genoemd. De prijsverschillen kunnen zelfs oplopen tot maar liefst 1700 euro per persoon. Voor een 2 persoonshuishouden zou het dus gaan om een verschil van 3400 euro over de gehele looptijd van de premie. Onbegrijpelijk vindt Leon Schouten, van de vergelijkingssite Uitvaartverzekeringwijzer.net.

Verschillen worden groter

De vergelijkingssite deed net als vorig jaar onderzoek naar de premieverschillen van de 4 grote begrafenisverzekeraars Yarden, Ardanta, Dela en Monuta en zag ook dit jaar flinke verschillen. In sommige gevallen waren de verschillen zelfs groter dan vorig jaar. Vorig jaar was het verschil in premie voor een 35-jarige met een dekking van 7.000 euro nog 1.065 euro. Dit jaar is dit opgelopen tot 1.162 euro.



Begrafenisverzekering afsluiten op latere leeftijd mogelijk onverstandig

Uitvaartverzekeringwijzer.net laat weten dat het afsluiten van een begrafenisverzekering op latere leeftijd niet altijd noodzakelijk is. De premies dan logischerwijs namelijk erg hoog, omdat de kans op snel overlijden groter is dan bij een jong iemand. Uitvaartverzekeringwijzer.net raadt aan om in zulke gevallen niet alleen een vergelijking te maken tussen de premieverschillen bij verzekeraars, maar ook te beoordelen of een verzekering nog wel verstandig is.

Kortere looptijd van de premie voordeliger

Bij begrafenisverzekeringen is het mogelijk om te kiezen uit verschillende looptijden van de premiebetaling. Zo kan men kiezen om de premie binnen 10, 20 of 30 jaar te betalen. Kiest men voor een kortere looptijd van de premiebetaling dan is men in veel gevallen goedkoper uit. Dit kan soms zelfs duizenden euro’s schelen.

Berekening: Een 18-jarige betaalt bij Yarden voor een begrafenisverzekering met een dekking van 7.000 euro en een looptijd van 10 jaar in totaal ruim 2.031 euro. Wanneer hij bij Yarden kiest voor dezelfde dekking, maar een premiebetaling tot zijn 85ste levensjaar, dan betaalt hij 4.944 euro. De keuze voor 10 jaar looptijd is dus 2.913 euro goedkoper. Dit terwijl hij in beide gevallen levenslang is verzekerd en precies dezelfde dekking heeft na overlijden.