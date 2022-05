Partner content

Belangrijke punten waar je op moet letten bij werving van nieuw personeel

Werven van personeel kan lastig zijn, maar wanneer je het op de juiste manier doet dan kun je er veel profijt van hebben. Je wilt natuurlijk werknemers hebben die goed aansluiten bij de organisatie. Een vacature schrijven, je netwerk gebruiken en de juiste uitstraling hebben zijn belangrijke elementen om mee te nemen in het werven. Ben je benieuwd op welke punten je allemaal kunt letten bij werving van nieuwe personeel? Wij leggen je het hier uit!

Een profiel opstellen

Het is belangrijk om een juist functieprofiel op te stellen, zodat de kandidaat goed aansluit op de wensen van de organisatie. In de vacature moet duidelijk naar voren komen aan welke eisen de kandidaat moet voldoen, welke kennis de kandidaat nodig heeft en wat voor soort persoon iemand moet zijn. De werkzaamheden die de toekomstige werknemer moet gaan uitvoeren, moeten goed omschreven zijn. Je wilt natuurlijk de juiste verwachtingen scheppen en zorgen dat de kandidaat goed aansluit bij de organisatie. Het is zonde wanneer je met mensen in gesprek gaat waar de verwachtingen niet op één lijn liggen. Mensen willen graag weten waar ze eventueel komen te werken en wat de normen en waarden zijn van een organisatie. Het is slim om de kernwaarden van de organisatie te benoemen en goed in te gaan op de inhoud van de functie. Het is ook leuk om collega’s aan het woord te laten, zodat de lezers van de vacature een beeld krijgen van de mensen die werken binnen het bedrijf.

Netwerken

Huidige werknemers kunnen binnen hun netwerk de vacature delen. Wanneer iemand binnen het bedrijf een kandidaat al kent, dan zorgt dat voor een goede referentie. Via LinkedIn worden vaak vacatures gedeeld en kun je via de werknemers een groot aantal mensen bereiken. Je kunt ook gebruik maken van gesponsorde updates via LinkedIn om meer gericht te werven. Het kost wel geld maar daardoor kun je specifiek kijken naar werkervaring en een bepaalde branche. Een fysieke netwerkbijeenkomst werkt ook altijd goed. Het is slim om dan visitekaartjes uit te delen om de organisatie meer zichtbaar te maken.

Uitstraling

Het is belangrijk dat de organisatie een positieve uitstraling heeft en zowel offline als online veel wordt gedeeld. Wanneer mensen een goed beeld hebben van het bedrijf, dan blijft dat hangen wanneer er een vacature openstaat.

Zijn er uiteindelijk veel reacties? Dan is het tijd voor de sollicitatiegesprekken, wacht hier niet te lang mee, want meestal hebben kandidaten meerdere gesprekken lopen.