vacature

Ben jij op zoek naar een vaste baan, een lange termijn perspectief en een nieuwe uitdaging?

Dan leren wij jou graag kennen! Wij hebben een vacature voor:

Service monteur Intern Transport Bij Bakker Heftrucks werken wij als importeur met trots aan diverse A merken

zoals Svetruck zware vorkheftrucks, Clark vorkhef- en magazijntrucks & Bulmor zijladers. Ons serviceteam werkt met volledig ingerichte servicebussen met kwaliteits gereedschap, een goede voorraad met originele onderdelen, laptop & tablet voorzien van technische data en onderhoudshistorie, PBM’s, telefoon en nette werkkleding.

Wij bieden een goede technische back-up direct met de fabriek & natuurlijk onze bijna 40 jarige ervaring in de branche biedt de kans om jezelf technisch te blijven ontplooien.

Onze veelzijdige klantenkring, biedt iedere dag nieuwe uitdagingen en impressies.

Takenpakket:

• Zelfstandig kunnen analyseren, repareren en onderhouden van heftrucks;

• Verantwoordelijk voor reparaties op elektrisch en mechanisch gebied;

• Informeren van klanten met betrekking tot onderhoud, overleg plegen over reparaties en geven van advies;

• Uitvoeren van BMWT veiligheidskeuringen;

Wat verwachten wij van u?

• Afgeronde technische opleiding, bij voorkeur opgedaan in het intern transport of de vrachtwagen-/landbouwmechanisatie branche, motorvoertuigentechniek, mechatronica, werktuigbouwkunde of elektrotechniek.

• Kennis van de Engelse taal

• Drive voor service en goede contactuele eigenschappen

Wat mag u van Bakker Heftrucks verwachten?

• Werken bij een professioneel solide bedrijf met een goede reputatie

• Uitstekend salaris met vergoeding van de reisuren

• Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract

• Opleidingen bij de fabrikant in het buitenland en diverse technische opleiders

• Wij bieden een sterk afwisselende functie met veel vrijheid en zelfstandigheid binnen gemotiveerd team met gedreven technische collega's.

Heeft u interesse in deze uitdagende functie: Bel of mail: 0299-429066 / 0651345644 Info@bakkerheftrucks.com Contactpersoon: Ronald Levering.

Klik hier om de advertentie in hoge resolutie te bekijkend