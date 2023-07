Algemeen

Bergen met houtsnippers langs de N247 De zomerstorm Poly die een paar weken terug over ons land raasde liet een spoor van vernielingen na. Ook binnen de gemeente Edam-Volendam was de stormschade groot, maar de schade betrof grotendeels bomen die de kracht van de wind niet konden weerstaan. In bijna iedere straat lagen gesneuvelde bomen op het wegdek, waardoor de brandweer en gemeentewerkers met zwaar materieel in de weer moesten. Alle bomen en takken moesten worden opgeruimd en tot fijne houtsnippers worden vermalen.

