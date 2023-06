Algemeen

Bermbloemen versieren de weg Momenteel is het, ondanks het warme weer wat heel wat dagen aanhoudt, op veel plekken fleurig en kleurig door een bloemenpracht. De oplettende wandelaar, fietser of automobilist zal het ook opvallen. Een verscheidenheid aan mooie bloemen steken boven het maaiveld uit. Dit zorgt voor zomerse en soms buitenlands aandoende taferelen. De bloemen dragen bij aan een goede biodiversiteit, een onderwerp waar de laatste jaren veel over te doen is. Mooi om te zien dan de gemeente op deze manier hiermee bezig is. Onder andere in de berm aan de Dijkgraaf de Ruijterlaan tussen Edam en Volendam in is het een prachtig kleurspektakel. Het doet denken aan een idyllisch kronkelweggetje in een zomers Frans plekje. |Doorsturen

