Beschoeiing langs sloten in Katwoude

Sinds vorige week wordt een beschoeiing aangebracht langs de kanten van enkele sloten in de weilanden van Katwoude. Naast de Achterdichting, nabij de molen van Katwoude, vinden de werkzaamheden plaats. Een paar honderd houten palen worden om de 20 centimeter met een graafmachine in de grond geduwd waartegen weer schotten bevestigd worden als beschoeiing van de sloten. Afgelopen weekend was al een groot deel van de beschoeiing gereed.