Bespaar op je autoverzekering door over te stappen

Het belangrijkste voordeel van het overstappen van autoverzekering is dat je geld bespaart op je premie. Zelfs als vond je het goedkoopste tarief toen je je voor het eerst aanmeldde voor een verzekering, de formules die verzekeraars gebruiken om verzekeringspremies vast te stellen veranderen regelmatig. Het bedrijf dat je twee jaar geleden de laagste prijs gaf, is nu misschien niet meer de beste optie. Verzekeringsmaatschappijen straffen je niet voor het overstappen van je autoverzekering.

Is het de moeite waard om over te stappen van autoverzekering?

Overstappen van autoverzekeringsmaatschappij kan je honderden euro's besparen. Het ruilen van verzekeringsmaatschappij kost echter wat werk, dus veel mensen nemen niet de moeite om offertes van andere autoverzekeringsmaatschappijen te krijgen. Dat is jammer, want via een vergelijkingssite als auto-verzekeringenvergelijken.nl is het niet veel werk. En overstappen kan ruim beloond worden.

Wanneer stap je over op een andere autoverzekering?

Het veranderen van je verzekering doe je wellicht als je ergens anders een scherpere premie betaalt, een completere dekking krijgt of betere voorwaarden. Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Verzekeringsmaatschappijen veranderen jaarlijks de premie, maar ook je eigen situatie verandert dus. Je auto verliest zijn waarde door de tijd heen of je hebt bijvoorbeeld meer schadevrije jaren. Controleer dus jaarlijks of jouw huidige autoverzekering nog de meest geschikte autoverzekering is. Jaarlijks je autoverzekering vergelijken op auto-verzekeringenvergelijken.nl voor een voordeligere verzekering is dan ook een slim plan.



Zijn er extra kosten bij het veranderen van autoverzekering?

Als je tussentijds je verzekering opzegt en een nieuwe aanvraagt zal je verzekeringsmaatschappij soms administratiekosten rekenen. Houd hier zeker rekening mee en controleer of deze kosten minder zijn dan het verwachte bedrag dat je wilt besparen. Wees ook alert bij een actie, het bedrag dat je in eerste instantie wint, kan weer teniet gedaan worden door de bijkomende kosten die je betaalt om een nieuwe aan te vragen.



Houd rekening met de opzegtermijn

Wanneer je een nieuwe auto koopt, hoef je deze niet bij dezelfde verzekeringsmaatschappij te verzekeren. Verzekeraars baseren hun premies namelijk op verschillende factoren. Dat je dan ergens anders een voordeligere verzekering kunt hebben, is een grote kans. Daarom is het een slim om autoverzekeringen te vergelijken. Ook als je verzekeringsmaatschappij de voorwaarden of premie in jouw nadeel verandert, kan je op ieder moment opzeggen. Dit is wettelijk zo bepaald en je bent hierbij niet gebonden aan een opzegtermijn. Je verzekering zal worden stopgezet op het moment dat de wijzigingen ingaan.



Maar wil je overstappen van verzekering omdat je ergens anders een betere deal hebt gezien? Dan moet je vaak wel rekening houden met een opzegtermijn. Deze opzegtermijn verschilt per verzekeringsmaatschappij. Je kan de exacte opzegtermijn van jouw maatschappij steeds navragen. In tegenstelling tot enkele jaren geleden, kan je nooit langer dan één jaar aan een autoverzekering gebonden zijn. Na een jaar kan je dus steeds je autoverzekering opzeggen, waarbij meestal een opzegtermijn van een maand geldt. Bij enkele verzekeringsmaatschappijen kan dit ook sneller.