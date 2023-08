De redactie aan het woord

Best of the Koent

Wekelijks delen verschillende NIVO redacteurs een persoonlijke boodschap. Soms serieus, maar meestal met een knipoog. Kevin heeft voor deze krant beestenwerk verricht voor een muzieklijstje.

Het liefst gaan we op onze exodus naar de zon met een vrieskist vol slip en 'kippenbiefstuk' achterin, eigen gordijnen, extra ijskast, kratten Amstel en ligstoelen mee. Maar er is één ding waar we écht niet zonder kunnen, en dat is een flinke lading goede muziek. Wat de Volendammer buurman op de camping ook draait. Elk jaar hetzelfde, zonder verrassingen en op zijn minst aangeprezen door Jan Cas of gedraaid door Johan Boettie. Weten waar je aan toe bent.

Voor de ene koent zijn artiesten als Jonathan Edwards, Jim Reeves en The Jayhawks de belichamingen van vakantie. Voor de andere is de bouwvak niet begonnen als de Best of Julio, de Mexicaanse Ronstadt of uis Piet nog niet heeft opgestaan. Ook artiesten als Gram Parsons, Chet Atkins & Mark Knopfler, Melanie Safka en Albert Hammond genieten binnen onze dorpsgrenzen van bovengemiddelde faam, en gaan met z'n allen mee op reis. Zolang de plaatjes maar een piessie country zijn, het romantische sfeertje van Bob Dylans 'Desire', of de Ierse tonen van Van Morrison bij zich dragen.

Ik heb een poging gedaan zoveel mogelijk van die 'Volledammer Evergreens' te bundelen tot een Spotify-muzieklijst. Een playlist waarmee de liefhebber met de vlam in de pijp de heen én terugrit mee door kan komen (via tinyurl.com/bestofthekoent). Zet aan of gebruik ter inspiratie voor je eigen lijst en laat die bouwvak rustig op je afkomen. Mail ook gerust ontbrekende pareltjes door naar de redactie.

We nemen deze week afscheid van de rubriek 'Heilige Graal' met een mooi avontuur van Klaas Tuip 'Kap', maar na de vakantie hopen we de verhalen achter de hier genoemde artiesten en hun unieke band met Volendam te kunnen vertellen. Voor nu gaan we er in ieder geval twee weken tussenuit. Namens de redactie wens ik iedereen een fijne bouwvak toe. Adiós!